Солярий для "зеленого питомца": как работают цветочные гостиницы

Фото: m24.ru

На носу отпуск, билеты куплены, маршрут путешествия продуман и даже кота кое-как удалось пристроить лучшему другу. Остался один вопрос: на кого "повесить" комнатные растения?

Недавно в столичных библиотеках запустили новый сервис – цветочные гостиницы. За "постояльцами" тут заботятся: лелеют в "солярии", подкармливают и даже отправляют в "салон красоты".

Корреспондент M24.ru отправился в библиотеку "Наследие" – где родилась первая цветогостиница – и узнал, кто заботится о цветах, пока хозяева в отъезде, как отличить "растение-кошку" от "растения-собаки" и почему не все цветы можно держать у изголовья кровати.

Под крылом библиотекаря

Яркая, новенькая, совсем недавно отремонтированная библиотека встречает приветливо. Тут уютно: выкрашенные в пастельные тона коридоры увешаны детскими фотографиями, из окон льется солнце, из кадок высовываются пышущие здоровьем растения. На некоторых бирки с названиями – отличительные знаки гостиничных "клиентов".

Фото: m24.ru

В кабинете Юлии, молодой и улыбчивой сотрудницы библиотеки, пьет чай одна из посетительниц. Ирина вообще-то с Бутово (край не ближний), но работает неподалеку от "Наследия". Через неделю уезжает в отпуск – вот и решила опробовать новый библиотечный проект на собственной шкуре. Точнее, на шкуре своих любимцев.

У меня есть фикус, денежное дерево (научных названий не знаю), пальма. Цветы, которые со мной много лет! Я их очень люблю. У меня есть фикус, денежное дерево (научных названий не знаю), пальма. Цветы, которые со мной много лет! Я их очень люблю. Узнала об этом проекте в бутовской библиотеке. Идея понравилась. Если честно, каждый раз, как уезжаю, сердце кровью обливается – жалко оставлять растения. Муж, ребенок, соседка – это все не то. Возвращается, а цветочки всегда немного грустные.

Ирина читательница



На столике с чаем и сладостями возвышается розовый цветок, украшенный сердечком в тон. Казалось бы – орхидея! Ан нет: бирочка гласит, что фаленопсис. Читая названия этого и других "постояльцев" библиотечной цветогостиницы, начинаешь ощущать свою необразованность.

Фото: m24.ru

- Да-да, мы редко зовем цветы их настоящими именами. Многие посетители очень удивляются, когда я рассказываю, как на самом деле зовутся их любимцы. Думаю, надо начать паспорта заводить для цветов, - смеется Юля. По образованию она – специалист по комнатному садоводству, за плечами девушки – семь лет соответствующего образования.

Когда нам приносят цветы, мы их обязательно фотографируем – чтобы потом сравнить, в каком виде будем отдавать растения. Обязательно общаемся с хозяевами, спрашиваем, в каких условиях цветы содержались. Когда нам приносят цветы, мы их обязательно фотографируем – чтобы потом сравнить, в каком виде будем отдавать растения. Обязательно общаемся с хозяевами, спрашиваем, в каких условиях цветы содержались. Все люди разные: кто-то очень щепетильно относится, оставляет собственный график полива, умоляя ухаживать за цветочками только так и никак больше. Кто-то, наоборот, смеется, говорит, "ой, как вспомню, так их и полью". Мы все пожелания, во-первых, учитываем, все переписываем, заводим отдельный бланк. Во-вторых, обязательно маркируем – ставим этикетки в горшки. В "личном деле" растения записываем даты привоза, подкормки, поливов. То есть, ведем подробный дневник.

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"



Солнечные ванны и модная стрижка

В "Наследии" за цветами действительно надзор не такой, как у детей или соседки. Окна библиотеки выходят на все четыре стороны света (а значит, каждому цветку удается подобрать оптимальное место размещения), есть "солярий" и "салон красоты" для цветов.

Юля ведет меня в просторную комнату, где нет ни одной книги. Зато есть стулья, установленные полукругом, и, конечно, растения: здесь проходят мастер-классы и лекции "Наследия".

Фото: m24.ru

- Это и есть наш "солярий" - самая светлая сторона библиотеки. Здесь цветы принимают солнечные ванны, - поясняет Юля. – Каким-то растениям нужно постоянно находиться на солнце, другим – чуть-чуть (к примеру, в вечерние часы). Некоторым вообще нужна исключительно тень. Мы следим за тем, чтобы цветы получали свою дозу солнца, но и не перенасыщались им.

Есть нормы: какому-то цветку необходимо 400 люкс (единица измерения освещенности – M24.ru) , какому-то – 1800. Конечно, мы не настолько щепетильны, чтобы высчитывать, но, тем не менее, заботимся о том, чтобы цветы не страдали ни от недостатка солнечного света, ни от его избытка. Поскольку наши окна выходят на все четыре стороны света, это для нас не проблема. Есть нормы: какому-то цветку необходимо 400 люкс, какому-то – 1800. Конечно, мы не настолько щепетильны, чтобы высчитывать, но, тем не менее, заботимся о том, чтобы цветы не страдали ни от недостатка солнечного света, ни от его избытка. Поскольку наши окна выходят на все четыре стороны света, это для нас не проблема. Недавно одна читательница принесла драцену, "покалеченную" неправильным содержанием. Она хорошо ее поливала, нормально удобряла, но вот комната, в которой растение стояло, не подходила. Драцена серьезно пострадала от солнечных лучей. Сейчас мы ее выхаживаем, надеемся, что выздоровеет. Кстати, еще растения очень страдают от перевозки. Фикусы могут сбрасывать листья, кактусы – засыхать. Большинство посетителей, которые оставляют у нас своих "домочадцев", живут близко, но недавно нам, к примеру, цветочки из Царицына приехали. Для цветов это стресс. На такие факторы мы тоже обращаем внимание, помогаем им справиться с переездом.

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"



Осенью, говорит Юля, "Наследие" запустит курс лекций, на которых читателям будут рассказывать о самых распространенных ошибках, связанных с содержанием комнатных растений. Своего рода "работа над ошибками" для тех, кто оставлял в библиотеке свои цветы. Ну и тех, кто никак не может привыкнуть, что на его подоконнике гибнут даже кактусы и хочет научиться правильно ухаживать за растениями.

Кроме "солярия", у нас есть специальные "меню" для растений. Подкормки из японской и русской "кухонь". Голландские удобрения не советую использовать – по составу они очень плохие, перенасыщены азотом. Цветы от них часто погибают. Кроме "солярия", у нас есть специальные "меню" для растений. Подкормки из японской и русской "кухонь". Голландские удобрения не советую использовать – по составу они очень плохие, перенасыщены азотом. Цветы от них часто погибают. Летом лучше подкармливать японскими удобрениями, весной – отечественными. Когда хозяин забирает цветы, мы даем ему отчет о проделанной работе, а еще – список рекомендаций по дальнейшему уходу за растением. Думаю, теперь начнем еще и специальные цветочные паспорта выдавать хозяевам – чтобы знали, как растение правильно называется, какие у него есть особенности. А то привозят и говорят: "Это наш Кузька, а это – Олег". Хоть это и мило, а интересно ведь настоящие названия знать!

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"



Правильное содержание, в общем, всему голова: если знать, как, можно даже огород на узком подоконнике хрущевки разбить. У Юли в качестве эксперимента, к примеру, в светлом библиотечном кабинете растут петрушка, руккола и дикая мята.

Юля. Фото: m24.ru

- У нас не просто гостиница: если у вас что-то загибается, не всходит, не прижилось – приносите к нам. Выходим, реабилитируем, оздоровим! – улыбается Юля, попутно указывая мне на рукколу собственной посадки. Выглядит она немного иначе, чем расфасованная по коробкам в супермаркете, так что пробую ее с опаской. Зря: на вкус Юлина руккола душистая и приятная.

Наравне с цветочными гостиницами у нас и цветокроссинг работает. Читатели могут принести растения, а взамен забрать те, которые оставил кто-то еще (не в гостинице, естественно, а просто так). Наравне с цветочными гостиницами у нас и цветокроссинг работает. Читатели могут принести растения, а взамен забрать те, которые оставил кто-то еще (не в гостинице, естественно, а просто так). Обмен цветами, если честно, у нас особой популярностью не пользуется. Забирать чужие растения никто не хочет. А вот приносят достаточно много. Говорят, "Ой, я в отпуск, цветок все равно надоел – оставьте себе". Нам еще задолго до открытия библиотеки (а оно было 3 декабря) принесли кучу цветов – именно в дар.

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"



Еще одна фишка "Наследия" - "салон красоты". В числе главных преображающих растения инструментов - ножницы.

- Принесли нам как-то фикус. Страшнющий! Здесь лысый, там густой, тут никакой… хозяева думали: фу, какой он вытянувшийся, неинтересный, что с ним делать? Погибает, наверное. А ему на самом деле всего лишь нужна правильная "стрижка"! – говорит Юля, подводя меня к еще одному гостиничному "постояльцу". Выглядит он никаким не "страшнющим", даже наоборот. На его длинной устойчивой ножке разместилась пышная зеленая "шевелюра".

В нашем "салоне красоты" растения преображаются. Мы их подстригаем, обрезаем, оголяем стволы – в общем, делаем все, что цветок позволяет с собой делать. В нашем "салоне красоты" растения преображаются. Мы их подстригаем, обрезаем, оголяем стволы – в общем, делаем все, что цветок позволяет с собой делать. Листья формуем кому шариком, кому квадратиком, кому треугольничком. Конечно, есть и цветы, которые не стригутся, но их не так много. Некоторые люди боятся даже листик лишний растению оторвать – это неправильно. Чтобы стимулировать ответвление, цветок нужно стричь. Все как с нашими волосами: когда мы отращиваем их, то все равно ведь обязательно стрижем. После "салона" отправляем растения в "санаторий": опрыскиваем, от вредителей лечим, делаем другие лекарственные процедуры. Приводим в нормальный вид.

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"

Фото: m24.ru

"Цветы-кошки" и "растения-собаки"

Несмотря на то, что в растениях Юля – эксперт, она уверяет, что далеко не каждое из них расцветает в ее руках. Все дело в то, что цветы тоже делятся на "кошек" и "собак".

- Смотрите: вот гостиничный фаленопсис, а вот – мой личный, - Юля указывает мне на какую-то сморщенную палку, на которой нет ни единого листочка. – У меня, профессионала, растет вот такая фигня. Бывает. Я ей не полюбилась.

Собаке нужен хозяин, а кошка, как известно, гуляет сама по себе. Так же и с цветами. Существует определенная энергетическая связь между цветами и человеком. Собаке нужен хозяин, а кошка, как известно, гуляет сама по себе. Так же и с цветами. Существует определенная энергетическая связь между цветами и человеком. Герань, например, – это собачка, ей нужен хозяин. Ей кулаком пригрозил, воскликнул "сейчас тебя выкину!", а она и зацветает. С фаленопсисом другая история. Тут нужна интуиция. "Сегодня тебя полить? Может быть, завтра полить? А через недельку не захочешь удобрения?" - как-то так все выглядит. Это он управляет человеком, а не ты им. Клиентка, которая принесла нам фаленопсис, из тех, у кого орхидеи отлично растут. Она подвластна цветам. Хлорофитум, фикус, алоэ, драцена – это собаки. Экзоты – кошки.

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"

Юля и Ирина. Фото: m24.ru



Профессионализм VS интуиция

Когда довольная увиденным читательница Ирина уходит, мы с Юлей отправляемся во второй корпус библиотеки – знакомиться со еще одной "опекуншей" цветов, Светланой Александровной. Если у Юли подход к содержанию цветов научный, то у Светланы Александровны – скорее интуитивный.

- Мы со Светланой Александровной делим цветы. Точнее, не цветы даже, а их хозяев. Если приходит человек, которому интересен строго профессиональный уход за растением, – это ко мне. Если же нужен тот, кто будет трястись на цветочком, три раза топнет, два – прихлопнет, поцелует… тогда это клиент Светланы Александровны! – смеется Юля. Добавляет, что цветы у Светланы Александровны растут чуть ли не лучше, чем у нее. Видимо, все дело в энергетике.

Мои любимые цветы – это розы. А что касается комнатных растений – то все наши цветочки мне как родные. Мои любимые цветы – это розы. А что касается комнатных растений – то все наши цветочки мне как родные. Нам несколько грядок для посадок выделили возле библиотеки. Я ими тоже занимаюсь: посадила салат, розы, садовые лилии. Обычно читательницы привозят с дачи отросточки.

Светлана Александровна сотрудник библиотеки



Хоть грядкам в "Наследии" уделяют чуть меньше внимания, чем цветочным гостиницам, тут тоже есть, на что посмотреть. По крайней мере, взошедший салат выглядит вполне аппетитно, а росточки роз и лилий – многообещающе.

Юля говорит, правда, что ей больше нравится "огородничать" на подоконнике, чем на грядке. Для интересующихся комнатными "плантациями" Юля проводит в библиотеке мастер-классы и лекции. Говорит, правда, что флористика собирает больше слушателей, чем фитодизайн.

Фото: m24.ru

Фитодизайн – это комнатное цветоводство. Комплекс направлений, в частности, взращивание комнатных растений, размножение, составление композиций. Фитодизайнер знает, какие цветы можно выращивать в одном горшке, например, что можно посадить в лампочку, бутылочку или аквариум. Сюда же относится и энергетика цветов. Фитодизайн – это комнатное цветоводство. Комплекс направлений, в частности, взращивание комнатных растений, размножение, составление композиций. Фитодизайнер знает, какие цветы можно выращивать в одном горшке, например, что можно посадить в лампочку, бутылочку или аквариум. Сюда же относится и энергетика цветов. А мое любимое направление фитодизайна – это целебные свойства растений. Допустим, хлорофитум, традесканцию полезно держать на кухне, потому что они конденсируют на листьях химию от освежителей. Есть растения, которые категорически нельзя держать в спальне. Отдельная тема здесь – детская фитотерапия. Несмотря на то, что те лекции по фитодизайну, которые я проводила, мало кто посещал, я думаю, что продолжу работу в этом направлении. Летом, конечно, читать не буду – это сезон отпусков. Но август, думаю, будет стартовым.

Юлия заведующая культмассовым сектором библиотеки "Наследие"



Чай выпит, цветы рассмотрены, экскурсия по гостинице завершена, и Юля провожает меня до библиотечной двери. Только переступая порог, я вспоминаю, что с растениями у меня, на самом-то деле, любви никогда не складывалось: поливаю их когда придется, не замечаю пожелтевших листьев и не удивляюсь, если на подоконнике загибается кактус. Теперь кажется - зря.

Анна Теплицкая