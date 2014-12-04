Качество мяса, молока и рыбы в магазинах проверят с помощью QR-кодов

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Москвичи смогут проследить путь мясных, молочных и рыбных продуктов из цеха на прилавки магазинов с помощью QR-кодов на упаковке. Идея о снабжении продуктов QR-кодами с точными данными о составе, дате изготовления и сроке годности стала одним из победителей на конкурсе "Новаторы Москвы". Об этом M24.ru рассказал автор проекта главный специалист ветеринарно-санитарного отдела комитета ветеринарии Москвы Максим Алимов. По словам представителя Россельхознадзора, с 1 марта 2015 года производителей обяжут переводить ветеринарные сертификаты в электронный вид. Доступ к этой базе и получат потребители. Мосгордума готова обязать бизнес снабжать кодами этикетки товаров.

По словам Алимова, под проект в 2015 году будет создан сайт "Давайте питаться правильно", связанный с электронной системой Россельхознадзора "Меркурий" с данными о сертификации мясных, молочных и рыбных продуктов. На портале будет информация обо всех таких товарах, включая иностранные бренды, которые имеют свое производство на территории России. "Считав QR-код, покупатель попадет на сайт нашего проекта, где будет подробно расписан путь молочных продуктов, мяса или рыбы из заводского цеха до магазина, а также срок годности. Мы еще и продублируем информацию с упаковок о составе и калорийности, но там будут и подробности. Например, значение добавок, их вред или польза", - рассказал Алимов.

QR-коды будут сделаны генератором, а затем их выдадут производителям - участникам проекта для печати на упаковках. По словам Алимова, создание сайта обсудят с IT-департаментом, его планируется запустить во второй половине 2015 года. Он также добавил, что после запуска пилотного проекта будет рассмотрена возможность создания мобильного приложения для сервиса. По словам автора проекта, финансировать проект будет городской бюджет. Расходы пока не подсчитаны.

В сентябре 2014 года на портале В сентябре 2014 года на портале "Наш город" открылись две новые темы , связанные с нарушениями в сфере торговли: продажа просроченных товаров и нарушение санитарных требований. До конца этого года на портале появится карта проблемных магазинов. На схеме будут отмечены магазины, к которым у Роспотребнадзора есть претензии, например, по нарушению санитарных норм. Сообщения, отправляемые в Роспотребнадзор, не будут анонимными – житель должен будет указать адрес своей электронной почты. Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, что за нарушения правил торговли столичные магазины в этом году были оштрафованы на сумму в более чем 57 миллиона рублей.



Отметим, что система Россельхознадзора "Меркурий" начнет работать в полной мере с 1 марта 2015 года. Тогда вступит в силу приказ Минсельхоза, который обяжет производителей переводить ветеринарные сертификаты в электронный вид. Представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко сказал M24.ru, что власти готовы передавать московскому проекту данные о товарах из "Меркурия". "Наша цель - сделать цепочку поставки товаров более прозрачной. Тогда любой покупатель в магазине сможет взять товар и посмотреть, где и когда он точно произведен, его срок годности, без всяких подделок", - сказал Алексеенко. Он также отметил, что если московский опыт внедрения QR-кодов на упаковке будет удачным, то этот проект может быть реализован и на федеральном уровне.

В Рыбном союзе M24.ru рассказали, что уже ведут переговоры с московским комитетом по ветеринарии. "Это очень хорошая идея, но нужно дождаться 1 марта и запустить электронную ветеринарную сертификацию как механизм", - сказал руководитель союза Сергей Гудков.

"Утро": Упаковки мяса, рыбы и молока снабдят QR-кодами

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко заявила, что готова поддержать проект и внести на рассмотрение столичного парламента нормативный документ, который обяжет производителей маркировать упаковки QR-кодами. "Чем больше у покупателей будет информации о продукте, тем больше у них возможности выбора", - сказала Святенко. Она также добавила, что дополнительная маркировка защитит товар от поддельной информации на этикетке.

Руководитель управления по связям с общественностью и PR X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов сказал, что сеть готова поддержать проект и убедить своих поставщиков размещать QR-коды на товарах. "Мы всегда активно боролись с фальсификатом. Ужесточение требований к производителям – это важно, поэтому мы поддержим инициативу", - сказал Русанов.

По его словам, сейчас очень много продвинутых пользователей, у которых есть смартфоны, планшеты и возможность получать информацию через QR-коды. "Думаю, что покупатели оценят эту инициативу и проголосуют рублем за товар с дополнительной информацией", - сказал представитель X5 Retail Group.

Майя Соерова, Анатолий Федотов, Марина Курганская