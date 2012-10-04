Под Раменским не разрешили строить полигон ТБО

Власти Московской области не согласовали проект строительства полигона твердых бытовых отходов под Раменским.

Ранее свое беспокойство возможным строительством полигона выразил российский "Гринпис", подчеркнув, что фактически на территории появится плохо оборудованная свалка, а это опасно для здоровья проживающих поблизости людей, сообщает РИА Новости.

Напомним, что для согласования проекта строительства была создана специальная межведомственная комиссия при московском правительстве. По результатам исследований было отмечено, что проект не соответствует стратегии области по утилизации отходов. В частности, речь идет о глубокой переработке и минимизации прямого захоронения.