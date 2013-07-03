К 2016 году в Москве появится 20 зон отдыха

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К 2016 году в Москве появится 20 новых зон отдыха, 12 из них разместятся на территории Новой Москвы. Об этом заявил и.о. главы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин.

Четыре зоны отдыха с купанием появятся в поселениях Бороновское, Кленовское, Новофедоровское и Роговское в ТиНАО, восемь будут без купания.

В 2013 года в столице открылись 93 места массового отдыха, из них с купанием - 11, а у водных объектов - 47.

Ранее и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью каналу "Москва 24" сообщил, что на дальних территориях Новой Москвы, ближе к Калужской области, в основном будут создаваться парки. "Нет никакой необходимости ее (территорию) сегодня застраивать. Там в основном леса... У нас задача - сделать хорошие парки - национальные парки, где люди могли бы гулять. 45 парков планируется построить на этой территории, начиная от небольших парков, которые там будут приближены к жилым и к рабочим местам работы, так и крупных таких парков, куда сможет приезжать все население Москвы отдыхать", - отметил Хуснуллин.

Напомним, наряду с малыми зонами отдыха в Новой Москве планируют создать "мегапарки" площадью до 3 тысяч гектаров. Основные экопроекты - "Красная Пахра" в поселении Краснопахорское, "Народный" в Марушинском и "Сосны" в Новофедоровском.