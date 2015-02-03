Уровень сероводорода в воздухе Москвы превышал норму в ночь на 3 февраля

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Мосэкомониторинг выявил превышение уровня сероводорода в столичном воздухе. Рост концентрации вредных веществ отмечался ночью и в утренние часы, но сейчас воздух постепенно очищается, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что погодные условия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ. 4 февраля погода также будет определяться влиянием циклона, будет идти небольшой снег, а ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В среду в столице ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Ранее M24.ru сообщало, что "Мосводоканал" обследует промышленные предприятия, по вине которых 1 февраля мог произойти несанкционированный сброс в канализационную систему Москвы загрязняющих веществ.

Специалисты компании, представители МЧС Москвы и экологи не исключают, что это стало причиной появления в воздухе столицы резкого неприятного запаха. "По характеру обращений и наличию запахов в канализационных колодцах несанкционированный сброс мог быть осуществлен в Западном и Юго-Западном административных округах", – говорится в сообщении.

1 февраля в 16.17 в диспетчерское управление "Мосводоканала" сообщили о многочисленных жалобах граждан, проживающих в районе Ленинского проспекта, улицы Островитянова, улицы Новаторов и улицы Академика Волгина. На место выехали руководители компании, специалисты и аварийные бригады, которые выяснили, что там ощущается характерный запах органических растворителей.

В пресс-службе отметили, что на Курьяновских очистных сооружениях неприятные запахи ощутили еще в 14.30, в связи с чем были срочно отобраны пробы поступающей сточной жидкости. "Ее анализ показал превышение показателей по нефтепродуктам в 2 – 2,5 раза (при норме не более 5 мг/л). Неприятные запахи на сооружениях прекратились лишь в 18.30", – рассказали в "Мосводоканале".

Напомним, вечером 1 февраля москвичи начали жаловаться на сильный запах бензина и газа, который чувствовался в некоторых районах города. Больше всего жалоб поступило от жителей Юго-Западного округа.

Управление МЧС по Москве вечером же распространило заявление, в котором сообщалось, что по результатам замеров воздуха превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ выявлено не было. Аналогичное заявление утром 2 февраля было сделано столичным Роспотребнадзором.

По данным ведомства, 2 февраля поток обращений от граждан о неприятном запахе уменьшился. Тем не менее, сотрудники МЧС в течение дня обещали произвести отбор проб воздуха на всех 50 маршрутных постах. Утром 2 февраля также появилась информация, что неприятный запах мог исходить из московских коллекторов. Позже в управлении МЧС по Москве заявили, что официального подтверждения этим данным нет.

Мосэкомониторинг в своем заявлении отметил, что 1 февраля специалистами была зафиксирована высокая концентрация неметановых углеводородов. Сегодня, по данным ведомства, примесей в воздухе стало меньше. Отметим, что неметановые углеводороды включают в себя широкий спектр органических веществ. К этому списку, например, относится фенол, этилен, бензол.