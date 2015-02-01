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Москва 24

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Экология

01 февраля 2015, 20:48

Москвичи жалуются на запах газа и бензина

экология газ загрязнение воздуха запах бензина

Фото: m24.ru

Москвичи жалуются на сильный запах бензина и газа, который чувствуется в некоторых района города.

Так, читатель M24.ru пишет, что на Ленинском проспекте, в районе дома 94, ощущается сильный запах газа.

Читательница Людмила тоже почувствовала примеси в воздухе. "Добрый день, хочу сообщить Вам, что в районе Нагатинский затон по улице Затонная присутствует едкий запах газа", - жалуется она.

"В районе улицы Коломенская уже более 3-х часов наблюдается сильный запах, похожий на выхлопные газы или бензин, проникает даже в квартиру сквозь закрытые окна",- написала читательница Светлана.

Кроме того, москвичи сообщают о неприятном запахе в районе метро "Электрозаводская", в Сокольниках, а также в Лефортово и Южнопортовом.

В пресс-службе МЧС изданию M24. ru сообщили, что им также приходили жалобы от горожан, москвичам советуют не открывать окна.

Агентству "Москва" сотрудник МЧС рассказал, что угрозы для жизни неприятный запах не несет. "Из нескольких районов города поступали сообщения о неприятном запахе. Однако оснований для опасений нет. ПДК не превышены, угрозы для населения нет", - отметил дежурный офицер.

Сейчас передвижные лаборатории МЧС и Мосводоканала продолжают проводить заборы проб воздуха на содержание вредных веществ.

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Сюжет: Экология столицы

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