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Культура

18 декабря 2014, 15:16

Купить пряники и сувениры можно на Рождественской ярмарке в парке "Кузьминки"

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Фото: M24.ru

С 26 декабря по 11 января в парке "Кузьминки" пройдет Рождественская ярмарка. Посетителей будут угощать шоколадом и маршмеллоу. На ярмарке можно купить пряничные домики ручной работы и праздничные сувениры.

Откроют ярмарку артисты театра "ЛЮМ", которые подготовили огненно-пиротехнический спектакль. Весь день 26 декабря посетителей парка будут развлекать ходулисты и мимы. Они проведут конкурсы. Каждый участник получит печенье с предсказанием, сообщили организаторы.

Далее в программе – фестиваль, посвященный возрождению забав и спортивных игр Древней Руси. Играть в лапту и штурмовать зимнюю крепость будут 27 и 28 декабря.

А еще на Рождественской ярмарке гостей ждут народные гулянья с ряжеными, хороводы, песни, выступления шутов, скоморохов и жонглеров.

Вход на ярмарку свободный.

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