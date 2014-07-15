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Культура

15 июля 2014, 13:46

Итальянскими блюдами будут угощать на Кузнецком мосту

еда Италия Кузнецкий мост повара мастер-классы Лучший город Земли национальные блюда свежий воздух фестивали и праздники

Фото: М24

На Кузнецком мосту 19 и 20 июля пройдет гастрономический фестиваль "Дни Италии". Гости узнают о секретах итальянской кухни. Лекции и мастер-классы проведут лучшие повара и рестораторы.

Все желающие смогут отведать блюда итальянской кухни, купить посуду и средиземноморские продукты, которые будут продаваться в лавках Da Lorenzo и Casa Rinaldi.

"С 12 часов на Кузнецком мосту начнутся разнообразные мастер-классы по приготовлению сицилийских аранчини, пасты fresca с соусом "Четыре сыра", салата "Капричиоза" и других хитов итальянской кухни", - отметили организаторы.

Мясник Павел Поцелуев расскажет, как в домашних условиях приготовить стейки из мраморной говядины, а итальянский шеф-повар Роберто Бруно поделится несколькими кулинарными секретами.

В 21.00 начнется концерт музыканта Pierpaolo Aiello.

"Дни Италии" организуют в рамках фестиваля "Лучший город Земли".

Мероприятия начнутся в 12.00 и завершатся в 22.00.

История вопроса

Фестиваль "Лучший город Земли" проходит в столице второй раз подряд. Его участники – актеры, музыканты, художники, писатели и представители других интересных профессий. Москвичей ждет насыщенная программа: танцы, городской маркет еды, уличные представления, стрит-арт, выступления музыкантов. Организует фестиваль департамент культуры Москвы. Подробнее о программе фестиваля здесь.
Сюжет: Фестиваль "Лучший город Земли": от музыки и театра до стрит-арта

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