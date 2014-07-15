Итальянскими блюдами будут угощать на Кузнецком мосту

Фото: М24

На Кузнецком мосту 19 и 20 июля пройдет гастрономический фестиваль "Дни Италии". Гости узнают о секретах итальянской кухни. Лекции и мастер-классы проведут лучшие повара и рестораторы.

Все желающие смогут отведать блюда итальянской кухни, купить посуду и средиземноморские продукты, которые будут продаваться в лавках Da Lorenzo и Casa Rinaldi.

"С 12 часов на Кузнецком мосту начнутся разнообразные мастер-классы по приготовлению сицилийских аранчини, пасты fresca с соусом "Четыре сыра", салата "Капричиоза" и других хитов итальянской кухни", - отметили организаторы.

Мясник Павел Поцелуев расскажет, как в домашних условиях приготовить стейки из мраморной говядины, а итальянский шеф-повар Роберто Бруно поделится несколькими кулинарными секретами.

В 21.00 начнется концерт музыканта Pierpaolo Aiello.

"Дни Италии" организуют в рамках фестиваля "Лучший город Земли".

Мероприятия начнутся в 12.00 и завершатся в 22.00.