Как приготовить бутерброды с говядиной

Фото: jenyagavrilov.com
Кулинар Женя Гаврилов поделился простым и очень вкусным рецептом быстрой и очень питательной закуски с говядиной.
Когда нет времени на готовку, на помощь всегда приходят бутерброды, они просты в приготовлении и их можно взять с собой в дорогу.
В постной говядине много железа, цинка и креатина – все эти вещества способствуют росту мышечной массы. Поэтому такой бутерброд придется по вкусу и будет полезен даже спортсменам.
Фото: jenyagavrilov.com
Для приготовления понадобится:
- Говядина 1 кг
- Шпик 200 г
- Морковь 2 шт.
- Красное вино 200 г
- Мята
- Душистый перец
Маринуем говядину. Для этого берем вымытый и обсушенный кусок говядины и превращаем в пласт.
Обваливаем кусок в рубленой мяте и вине. Оставляем на несколько часов.
После чего выкладываем мясо на пергамент, равномерно по всей поверхности распределяем начинку – морковку и шпик.
Затем сворачиваем рулетом и перевязываем толстыми нитками белого цвета.
Пергамент заворачиваем и кладем в разогретую до 200С духовку. Выпекаем 60 минут.
Охлаждаем и нарезаем ломтиками. Подаем с черным хлебом.
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