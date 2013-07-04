Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

04 июля 2013, 08:58

Как приготовить бутерброды с говядиной

еда рецепты бутерброды Женя Гаврилов

Фото: jenyagavrilov.com

Кулинар Женя Гаврилов поделился простым и очень вкусным рецептом быстрой и очень питательной закуски с говядиной.

Когда нет времени на готовку, на помощь всегда приходят бутерброды, они просты в приготовлении и их можно взять с собой в дорогу.

В постной говядине много железа, цинка и креатина – все эти вещества способствуют росту мышечной массы. Поэтому такой бутерброд придется по вкусу и будет полезен даже спортсменам.

Фото: jenyagavrilov.com

Для приготовления понадобится:

  • Говядина 1 кг
  • Шпик 200 г
  • Морковь 2 шт.
  • Красное вино 200 г
  • Мята
  • Душистый перец

Маринуем говядину. Для этого берем вымытый и обсушенный кусок говядины и превращаем в пласт.

Обваливаем кусок в рубленой мяте и вине. Оставляем на несколько часов.

После чего выкладываем мясо на пергамент, равномерно по всей поверхности распределяем начинку – морковку и шпик.

Затем сворачиваем рулетом и перевязываем толстыми нитками белого цвета.

Пергамент заворачиваем и кладем в разогретую до 200С духовку. Выпекаем 60 минут.

Охлаждаем и нарезаем ломтиками. Подаем с черным хлебом.


Готовить просто! Смотрите вкусные рецепты от Жени Гаврилова на сайте jenyagavrilov.com, M24.ru и слушайте в эфире "Москва FM" 92.0.

Сайты по теме

Сюжет: Слушаем и кушаем: вкусные рецепты от кулинара Жени Гаврилова

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать