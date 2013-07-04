Как приготовить бутерброды с говядиной

Фото: jenyagavrilov.com

Кулинар Женя Гаврилов поделился простым и очень вкусным рецептом быстрой и очень питательной закуски с говядиной.

Когда нет времени на готовку, на помощь всегда приходят бутерброды, они просты в приготовлении и их можно взять с собой в дорогу.

В постной говядине много железа, цинка и креатина – все эти вещества способствуют росту мышечной массы. Поэтому такой бутерброд придется по вкусу и будет полезен даже спортсменам.

Фото: jenyagavrilov.com

Для приготовления понадобится:

Говядина 1 кг

Шпик 200 г

Морковь 2 шт.

Красное вино 200 г

Мята

Душистый перец

Маринуем говядину. Для этого берем вымытый и обсушенный кусок говядины и превращаем в пласт.

Обваливаем кусок в рубленой мяте и вине. Оставляем на несколько часов.

После чего выкладываем мясо на пергамент, равномерно по всей поверхности распределяем начинку – морковку и шпик.

Затем сворачиваем рулетом и перевязываем толстыми нитками белого цвета.

Пергамент заворачиваем и кладем в разогретую до 200С духовку. Выпекаем 60 минут.

Охлаждаем и нарезаем ломтиками. Подаем с черным хлебом.



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