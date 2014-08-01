Рыбное, фруктовое и жаропонижающее: вся правда о мороженом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Фестиваль мороженого, который пройдет на Кузнецком мосту, имеет все шансы стать одним из самых посещаемых мероприятий в эти выходные: жара вызывает у москвичей стойкое желание охладиться. В рамках подготовки к фестивалю и просто из любви к лакомству M24.ru представляет самые интересные факты о мороженом.
Как и с любым продуктом с большой историей, невозможно сказать, кто, где и когда создал мороженое. Античный врач Гиппократ прописывал этот десерт в качестве средства для укрепления здоровья и улучшения настроения. В письмах царя Соломона упоминается употребление фруктового мороженого во время уборки урожая. Есть записи о том, что во время походов Александра Македонского в Индию и Персию знаменитого полководца также угощали сладким блюдом.
Утверждать наверняка можно только одно: первые "предки" мороженого имели с ним лишь отдаленное сходство. То, что готовилось в 3000 году до нашей эры в Китае, в I веке нашей эры при дворе императора Нерона и в 780 году в Мекке, напоминало скорее современный фруктовый лед. Китайцы смешивали снег с кусочками фруктов, арабы замораживали соки, молоко и вино и подавали их с орехами и сиропами, римляне изготавливали смеси из горного льда и фруктовых добавок.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Трудности изготовления холодного десерта
Различные вариации на тему мороженого присутствовали преимущественно в южных горных регионах, где жара соседствует с минусовыми температурами. Но даже там сохранение глыб льда и снега, привезенных с гор, превращалось в настоящее искусство. В Иране, например, научились строить холодильные помещения, стены которых покрывались специальной теплоизолирующей смесью.
Солдаты Македонского придумали устраивать эстафеты среди рабов, чтобы снег не успевал таять во время спуска с гор. Персидским султанам с помощью неизвестных на сегодня способов удавалось поставить дело на поток: мороженое к их столу подавалось ежедневно.
Нетрудно догадаться, что в России таких проблем просто не существовало: морозные зимы располагали к созданию холодных десертов. Начиная со времен Киевской Руси существует блюдо, известное и по сей день в отдаленных сибирских деревнях: молоко или сливки замораживаются, после чего мелко стругаются ножом и подаются с медом или вареньем.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
"Прокоп" из Италии
Наиболее приближенный к современному рецепт мороженого родился на Сицилии. Местные повара смешивали в одной емкости желтки, молоко и сахар, ставили ее в миску, наполненную льдом и солью (она позволяла льду быстрее таять и отдавать больше прохлады, что ускоряло процесс застывания мороженого) и взбивали молочную массу на протяжении примерно двух часов. Даже в наше время можно найти фрезеры – приспособления для приготовления мороженого вручную, созданные на основе этой технологии. Сегодня все желающие могут попробовать приготовить охлаждающий десерт самостоятельно. Если, конечно, будет на это желание.
Итальянцы также превратили мороженое из лакомства королей в общедоступный продукт. В 1660 году бывший рыбак Франческо Прокопио Ди Кольтелли открыл первое кафе-мороженое в Париже. Позднее кафе получило название, особенно приятное русской душе – "Прокоп". Здесь подавалось более 80 сортов мороженого, которым охотно лакомились Наполеон Бонапарт, Жан-Жак Руссо, Жорж Санд, Оноре де Бальзак и другие известные личности. Заведение существует и сегодня.
Стоит ли говорить, что спустя некоторое время кафе, специализирующиеся на мороженом, заполонили всю Францию, а позднее – и весь мир. Промышленное же производство мороженого началось не ранее изобретения холодильников и морожениц, только в конце XIX века.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Мороженое сегодня
В настоящее время существуют тысячи рецептов мороженого, борьба за покупателей с каждым годом идет все активнее. Кто-то делает ставку на натуральные ингредиенты, кто-то – на нестандартный состав. Последний ход наиболее заметен в России, Европе и США: появление новых сортов с оригинальными ингредиентами, такими как лесные травы, морковный сок, свиные шкварки или даже "Виагра", всегда вызывает интерес и стимулирует продажи. Настоящий бум в США вызвало появление мороженого, вылечивающего грипп. Сочетание пектина, меда, имбиря, бурбона, соков цитрусовых и острого кайенского перца позволяет справиться если и не с вирусом, то, как минимум с сильной простудой.
А вот японцев этим не удивишь. У них давно существуют сорта мороженого из куриных крылышек, рыбы и морепродуктов, черного кунжута и даже древесного угля. Как ни странно, но один из самых популярных видов экзотического мороженого в Японии когда-то продавался в СССР практически повсеместно. Речь идет о томатном мороженом, в основе которого, помимо самих томатов, лежат сливки, чеснок и специи.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
А как в Москве?
Столичные заведения общепита активно подхватывают мировые тенденции. Во многих ресторанах и кафе Москвы сегодня подаются такие экзотические сорта, как гранатовый сорбет с чачей, мороженое из попкорна с солью, из свеклы и бородинского хлеба, корня орхидеи, сосновых шишек, березового сока, пива, водки с клюквой, розового шампанского и сельди под шубой.
Желающим освежиться в жаркий летний день при помощи классического пломбира или щербета теперь не нужно даже идти в магазин или разыскивать кафе: в московских парках появились веломороженщики и мобильные тележки. Стоит только захотеть, и, поверьте: они сами найдут вас. В ближайших планах властей – расширение сети продаж сладкого лакомства с велосипедов, а также увеличение количества торговых точек.
В настоящее время в Москве на 60 предприятиях различной мощности ежедневно производится 380 тонн мороженого, причем из них столичные жители съедают более 250 тонн независимо от погоды за окном: в зимние месяцы объемы продаж практически не падают. Впрочем, не отступающая жара уже подняла продажи почти на 20%.
Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Флагманы бизнеса осуществляют производство в строгом соответствии с ГОСТ 117-41 – самым жестким стандартом среди всех существующих в мире, который предполагает использование только цельного молока, сливок, сахара, яиц, ванильного сахара и агар-агара в качестве загустителя. Именно по такому рецепту изготавливались знаменитые вафельные стаканчики по 20 копеек и пломбир по 48.
Тем, кто мечтает ощутить ностальгический вкус настоящего московского мороженого, можно порекомендовать посетить ГУМ, где до сих пор продаются вафельные стаканчики с пломбиром, изготовленным по той же технологии, которая использовалась со дня открытия в торговом центре собственного цеха по производству лакомства в 1954 году. А чтобы продегустировать множество сортов мороженого из разных городов России и стран мира, достаточно в эти выходные запланировать посещение фестиваля.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Напоследок предлагаем вам определить свой характер по манере поедать мороженое:
Ольга Барунова