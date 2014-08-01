Рыбное, фруктовое и жаропонижающее: вся правда о мороженом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Фестиваль мороженого, который пройдет на Кузнецком мосту, имеет все шансы стать одним из самых посещаемых мероприятий в эти выходные: жара вызывает у москвичей стойкое желание охладиться. В рамках подготовки к фестивалю и просто из любви к лакомству M24.ru представляет самые интересные факты о мороженом.

Как и с любым продуктом с большой историей, невозможно сказать, кто, где и когда создал мороженое. Античный врач Гиппократ прописывал этот десерт в качестве средства для укрепления здоровья и улучшения настроения. В письмах царя Соломона упоминается употребление фруктового мороженого во время уборки урожая. Есть записи о том, что во время походов Александра Македонского в Индию и Персию знаменитого полководца также угощали сладким блюдом.

Утверждать наверняка можно только одно: первые "предки" мороженого имели с ним лишь отдаленное сходство. То, что готовилось в 3000 году до нашей эры в Китае, в I веке нашей эры при дворе императора Нерона и в 780 году в Мекке, напоминало скорее современный фруктовый лед. Китайцы смешивали снег с кусочками фруктов, арабы замораживали соки, молоко и вино и подавали их с орехами и сиропами, римляне изготавливали смеси из горного льда и фруктовых добавок.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трудности изготовления холодного десерта

Различные вариации на тему мороженого присутствовали преимущественно в южных горных регионах, где жара соседствует с минусовыми температурами. Но даже там сохранение глыб льда и снега, привезенных с гор, превращалось в настоящее искусство. В Иране, например, научились строить холодильные помещения, стены которых покрывались специальной теплоизолирующей смесью.

"Афиша": На Кузнецком мосту пройдет фестиваль мороженого

Солдаты Македонского придумали устраивать эстафеты среди рабов, чтобы снег не успевал таять во время спуска с гор. Персидским султанам с помощью неизвестных на сегодня способов удавалось поставить дело на поток: мороженое к их столу подавалось ежедневно.

Нетрудно догадаться, что в России таких проблем просто не существовало: морозные зимы располагали к созданию холодных десертов. Начиная со времен Киевской Руси существует блюдо, известное и по сей день в отдаленных сибирских деревнях: молоко или сливки замораживаются, после чего мелко стругаются ножом и подаются с медом или вареньем.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

"Прокоп" из Италии

Наиболее приближенный к современному рецепт мороженого родился на Сицилии. Местные повара смешивали в одной емкости желтки, молоко и сахар, ставили ее в миску, наполненную льдом и солью (она позволяла льду быстрее таять и отдавать больше прохлады, что ускоряло процесс застывания мороженого) и взбивали молочную массу на протяжении примерно двух часов. Даже в наше время можно найти фрезеры – приспособления для приготовления мороженого вручную, созданные на основе этой технологии. Сегодня все желающие могут попробовать приготовить охлаждающий десерт самостоятельно. Если, конечно, будет на это желание.

В "Сокольниках" появились велоприлавки с мороженым

Итальянцы также превратили мороженое из лакомства королей в общедоступный продукт. В 1660 году бывший рыбак Франческо Прокопио Ди Кольтелли открыл первое кафе-мороженое в Париже. Позднее кафе получило название, особенно приятное русской душе – "Прокоп". Здесь подавалось более 80 сортов мороженого, которым охотно лакомились Наполеон Бонапарт, Жан-Жак Руссо, Жорж Санд, Оноре де Бальзак и другие известные личности. Заведение существует и сегодня.

Стоит ли говорить, что спустя некоторое время кафе, специализирующиеся на мороженом, заполонили всю Францию, а позднее – и весь мир. Промышленное же производство мороженого началось не ранее изобретения холодильников и морожениц, только в конце XIX века.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мороженое сегодня

В настоящее время существуют тысячи рецептов мороженого, борьба за покупателей с каждым годом идет все активнее. Кто-то делает ставку на натуральные ингредиенты, кто-то – на нестандартный состав. Последний ход наиболее заметен в России, Европе и США: появление новых сортов с оригинальными ингредиентами, такими как лесные травы, морковный сок, свиные шкварки или даже "Виагра", всегда вызывает интерес и стимулирует продажи. Настоящий бум в США вызвало появление мороженого, вылечивающего грипп. Сочетание пектина, меда, имбиря, бурбона, соков цитрусовых и острого кайенского перца позволяет справиться если и не с вирусом, то, как минимум с сильной простудой.

А вот японцев этим не удивишь. У них давно существуют сорта мороженого из куриных крылышек, рыбы и морепродуктов, черного кунжута и даже древесного угля. Как ни странно, но один из самых популярных видов экзотического мороженого в Японии когда-то продавался в СССР практически повсеместно. Речь идет о томатном мороженом, в основе которого, помимо самих томатов, лежат сливки, чеснок и специи.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

А как в Москве?

Столичные заведения общепита активно подхватывают мировые тенденции. Во многих ресторанах и кафе Москвы сегодня подаются такие экзотические сорта, как гранатовый сорбет с чачей, мороженое из попкорна с солью, из свеклы и бородинского хлеба, корня орхидеи, сосновых шишек, березового сока, пива, водки с клюквой, розового шампанского и сельди под шубой.

"Москва в цифрах": Продажа мороженого в столице

Желающим освежиться в жаркий летний день при помощи классического пломбира или щербета теперь не нужно даже идти в магазин или разыскивать кафе: в московских парках появились веломороженщики и мобильные тележки. Стоит только захотеть, и, поверьте: они сами найдут вас. В ближайших планах властей – расширение сети продаж сладкого лакомства с велосипедов, а также увеличение количества торговых точек.

В настоящее время в Москве на 60 предприятиях различной мощности ежедневно производится 380 тонн мороженого, причем из них столичные жители съедают более 250 тонн независимо от погоды за окном: в зимние месяцы объемы продаж практически не падают. Впрочем, не отступающая жара уже подняла продажи почти на 20%.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Флагманы бизнеса осуществляют производство в строгом соответствии с ГОСТ 117-41 – самым жестким стандартом среди всех существующих в мире, который предполагает использование только цельного молока, сливок, сахара, яиц, ванильного сахара и агар-агара в качестве загустителя. Именно по такому рецепту изготавливались знаменитые вафельные стаканчики по 20 копеек и пломбир по 48.

Тем, кто мечтает ощутить ностальгический вкус настоящего московского мороженого, можно порекомендовать посетить ГУМ, где до сих пор продаются вафельные стаканчики с пломбиром, изготовленным по той же технологии, которая использовалась со дня открытия в торговом центре собственного цеха по производству лакомства в 1954 году. А чтобы продегустировать множество сортов мороженого из разных городов России и стран мира, достаточно в эти выходные запланировать посещение фестиваля.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Напоследок предлагаем вам определить свой характер по манере поедать мороженое:

Предпочитаете аккуратно лизать мороженое? Вы – романтичная и нежная натура, осторожная в отношениях с людьми. Как показывает практика, таким людям недостает практичного отношения к жизни.

Кусаете зубами? Для других вы – решительный и жесткий человек, но за той маской кроется неуверенность в своих силах.

Едите ложечкой или кусочком вафли? Так проявляется ваша осторожность и недоверчивость к миру. Хотя с теми, к кому после тщательных проверок вы все-таки доверяетесь, вы становитесь преданными и отзывчивыми друзьями.

Усердно и тщательно лижете? Такие люди, как правило, обожают жизнь во всех ее проявлениях и охотно заводят новые знакомства.

Ольга Барунова