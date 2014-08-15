Биткоины подключат к системе оплаты Airbnb и такси

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Интернет-аукцион eBay планирует подключить виртуальную валюту, включая Bitcoin, для оплаты услуг в проекте Braintree, сообщает The Wall Street Journal.

Braintree разрабатывает программное обеспечение для обработки платежей таким компаниям, как сервис заказа такси Uber и портал для бронирования жилья Airbnb. При этом eBay и PayPal, которым принадлежит этот проект, принимать Bitcoin в качестве оплаты товаров и услуг не планируют.

Компания eBay является крупнейшим интернет-аукционом для продажи любых товаров. Кроме того, она владеет платежной системой PayPal и Ebay Enterprise. Капитализации компании составляет 65,7 миллиардов долларов.

Виртуальная валюта Bitcoin появилась в 2009 году и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет- пользователей. Особенность биткоинов состоит в том, что их нельзя конфисковать у владельца.

Эта валюта также позволяет ее обладателю сохранять в случае необходимости полную анонимность. Однако в последнее время ее положение ухудшилось из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование ряд стран мира.