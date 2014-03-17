Форма поиска по сайту

17 марта 2014, 14:34

Транспорт

"Монстр мания" в "Олимпийском": полеты джипов и сальто мотоциклистов

Фото: http://mmrussia.ru

Меньше двух недель осталось до шоу гигантских внедорожников "Монстр мания" a в "Олимпийском" - оно пройдет 29 марта. Ведущий программы "Утро" Иван Распопов готовится к битве "бигфутов" и обещает, что зрелище будет незабываемым.

Америка родила на свет множество монстров, но эти, пожалуй, самые милые и безобидные (если не появляться у них на пути), и они мне очень нравятся! Наверное, потому что мы ровесники - первый из монстр-траков, или "бигфутов", явился автомиру в далеком 1974 году. "Шальная" мысль сделать старенький пикап Ford F250 4х4 еще больше пришла американцу Бобу Чандлеру. Надо признать, что американские машины и так самые большие и прожорливые, но, как известно, совершенству нет предела, поэтому колеса диаметром 165 сантиметров показались Бобу тем самым размером, который может впечатлить не только его супругу Мэри, но и друзей, которым был представлен первый "монстра".

Как и все, что рождается по ту сторону океана, такой адский "тюнинг" быстро нашел свою коммерческую нишу. И теперь средние показатели "большеногого ужасавтомобиля" - это 8 тонн веса, при том что почти полторы тонны приходятся на колеса (средняя стоимость комплекта 7000 долларов). Такая махина легко набирает скорость 110 километров в час!

Количество амортизаторов на колесе доходит до четырех, двигатель обычно устанавливают в центре базы для правильного соотношения веса по осям. Устойчивость – главный козырь для подобных "малолитражек". А само "двигло" - это классическая американская "восьмерка" с объемом, разогнанным под 10 литров. Расход "приемлемый" - в районе 10 литров на 100 метров! Мощность в полторы тысячи лошадиных сил (боюсь даже подсчитать налог, который может придти в конце года) позволяет не только быстро гонять, но и взлетать. Бэкфлипы (заднее сальто) - вполне обычный элемент для этих "малышек". И мы обязательно увидим это в "Олимпийском", как и езду по более мелким автособратьям, то есть колесное уничтожение расположенного на арене автохлама, а также прыжки в длину.

Абсолютным рекордом до сих пор считается пролет "бигфута" над фюзеляжем "боинга" длиной свыше 60 метров - как говорится, только в полетах живут самолеты и… "бифуты". Потому как последние созданы исключительно для шоу. Такие автомобили даже по американским хайвэям ездить не могут - слишком большие, все может закончиться, как в шоу: один давит других. Хотя для рекламы подобных зрелищ в США власти иногда закрывали глаза и выпускали подобных "монстриков" на дороги общего пользования.

В "Олимпийском" пройдет шоу "Монстр мания"

Показывать класс в "Олимпийском" будут на коренные американцы, шведы, финны и англичане, но, думаю, вы разницы не почувствуете. А вот если в кошельке есть лишние 500 рублей, то вы и сами сможете почувствовать себя монстром, прокатившись на пассажирском Monster Truck. Единственный минус - в стоимость билета не входят памперсы и каски. Но если подгузники можно принести с собой, то шлемы вам не понадобятся, уверены организаторы. На крышу пассажирский Monster Truck перевернуться не должен. Хотя, как вы понимаете, наверняка мы ничего не знаем.

Ссылки по теме


Чтобы не терзать себе душу и оставить в покое тело, можно отсидеться на трибунах, просто наслаждаясь зрелищем, тем более что на арене будут представлены не только крупные четырехколесные, но и мелкие двухколесные формы. Ребята из команды FMX – это те самые шальные головы в мотошлемах – будут взлетать гораздо выше "автомостров", делать гораздо более сложные сальто и отпускать мотоциклы в одиночный полет.

Имя Марата Канкадзе знакомо тем, кто по роликам в интернете пытался научиться водить мотоцикл так, чтобы у девушек-пассажирок на ходу срывало кокошники и юбки. Марат регулярно делилится с широкой аудиторией секретами езды на заднем колесе и железнобетонными правилами исполнения дрифта на сухом и мокром асфальте. И вы, жители сети, наконец увидите то, чему не научитесь никогда в жизни, сколько бы роликов ни посмотрели. Потому как за эту часть шоу отвечает именно Канкадзе.

Так что набирайте полную грудь городского воздуха - и вперед на шоу. Потому что, выйдя из "Олимпийского" в клубах дыма и адреналина, вы поймее, что воздух на Проспекте Мира – это настоящая экологически чистая зона!

Иван Распопов

