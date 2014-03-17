"Монстр мания" в "Олимпийском": полеты джипов и сальто мотоциклистов

Фото: http://mmrussia.ru

Меньше двух недель осталось до шоу гигантских внедорожников "Монстр мания" a в "Олимпийском" - оно пройдет 29 марта. Ведущий программы "Утро" Иван Распопов готовится к битве "бигфутов" и обещает, что зрелище будет незабываемым.

Америка родила на свет множество монстров, но эти, пожалуй, самые милые и безобидные (если не появляться у них на пути), и они мне очень нравятся! Наверное, потому что мы ровесники - первый из монстр-траков, или "бигфутов", явился автомиру в далеком 1974 году. "Шальная" мысль сделать старенький пикап Ford F250 4х4 еще больше пришла американцу Бобу Чандлеру. Надо признать, что американские машины и так самые большие и прожорливые, но, как известно, совершенству нет предела, поэтому колеса диаметром 165 сантиметров показались Бобу тем самым размером, который может впечатлить не только его супругу Мэри, но и друзей, которым был представлен первый "монстра".

Как и все, что рождается по ту сторону океана, такой адский "тюнинг" быстро нашел свою коммерческую нишу. И теперь средние показатели "большеногого ужасавтомобиля" - это 8 тонн веса, при том что почти полторы тонны приходятся на колеса (средняя стоимость комплекта 7000 долларов). Такая махина легко набирает скорость 110 километров в час!

Количество амортизаторов на колесе доходит до четырех, двигатель обычно устанавливают в центре базы для правильного соотношения веса по осям. Устойчивость – главный козырь для подобных "малолитражек". А само "двигло" - это классическая американская "восьмерка" с объемом, разогнанным под 10 литров. Расход "приемлемый" - в районе 10 литров на 100 метров! Мощность в полторы тысячи лошадиных сил (боюсь даже подсчитать налог, который может придти в конце года) позволяет не только быстро гонять, но и взлетать. Бэкфлипы (заднее сальто) - вполне обычный элемент для этих "малышек". И мы обязательно увидим это в "Олимпийском", как и езду по более мелким автособратьям, то есть колесное уничтожение расположенного на арене автохлама, а также прыжки в длину.

Абсолютным рекордом до сих пор считается пролет "бигфута" над фюзеляжем "боинга" длиной свыше 60 метров - как говорится, только в полетах живут самолеты и… "бифуты". Потому как последние созданы исключительно для шоу. Такие автомобили даже по американским хайвэям ездить не могут - слишком большие, все может закончиться, как в шоу: один давит других. Хотя для рекламы подобных зрелищ в США власти иногда закрывали глаза и выпускали подобных "монстриков" на дороги общего пользования.

В "Олимпийском" пройдет шоу "Монстр мания"

Показывать класс в "Олимпийском" будут на коренные американцы, шведы, финны и англичане, но, думаю, вы разницы не почувствуете. А вот если в кошельке есть лишние 500 рублей, то вы и сами сможете почувствовать себя монстром, прокатившись на пассажирском Monster Truck. Единственный минус - в стоимость билета не входят памперсы и каски. Но если подгузники можно принести с собой, то шлемы вам не понадобятся, уверены организаторы. На крышу пассажирский Monster Truck перевернуться не должен. Хотя, как вы понимаете, наверняка мы ничего не знаем.

Чтобы не терзать себе душу и оставить в покое тело, можно отсидеться на трибунах, просто наслаждаясь зрелищем, тем более что на арене будут представлены не только крупные четырехколесные, но и мелкие двухколесные формы. Ребята из команды FMX – это те самые шальные головы в мотошлемах – будут взлетать гораздо выше "автомостров", делать гораздо более сложные сальто и отпускать мотоциклы в одиночный полет.

Имя Марата Канкадзе знакомо тем, кто по роликам в интернете пытался научиться водить мотоцикл так, чтобы у девушек-пассажирок на ходу срывало кокошники и юбки. Марат регулярно делилится с широкой аудиторией секретами езды на заднем колесе и железнобетонными правилами исполнения дрифта на сухом и мокром асфальте. И вы, жители сети, наконец увидите то, чему не научитесь никогда в жизни, сколько бы роликов ни посмотрели. Потому как за эту часть шоу отвечает именно Канкадзе.

Так что набирайте полную грудь городского воздуха - и вперед на шоу. Потому что, выйдя из "Олимпийского" в клубах дыма и адреналина, вы поймее, что воздух на Проспекте Мира – это настоящая экологически чистая зона!

Иван Распопов