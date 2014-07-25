"Джаз-пикник" организуют во дворе Музея Москвы

Фото: М24

В субботу, 26 июля, в дворе Музея Москвы в Провиантских складах пройдет "Джаз-пикник". Перед публикой выступят две столичные группы: Djangoband и Полина Касьянова, а также Moscow Ragtime Band.

Moscow Ragtime Band начнут играть в 17.00. Ребята вот уже почти 20 лет исполняют новоорлеанский джаз на традиционных акустических инструментах. В 19.00 стартует концерт Djangoband и вокалистка Полина Касьянова, которые порадуют цаганским джазом.

В перерывах между концертами будут выступать диджеи, сообщили организаторы.

Завершится мероприятие в 21.30.