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Культура

25 июля 2014, 17:29

"Джаз-пикник" организуют во дворе Музея Москвы

джаз концерты музыканты Музей Москвы пикники

Фото: М24

В субботу, 26 июля, в дворе Музея Москвы в Провиантских складах пройдет "Джаз-пикник". Перед публикой выступят две столичные группы: Djangoband и Полина Касьянова, а также Moscow Ragtime Band.

Moscow Ragtime Band начнут играть в 17.00. Ребята вот уже почти 20 лет исполняют новоорлеанский джаз на традиционных акустических инструментах. В 19.00 стартует концерт Djangoband и вокалистка Полина Касьянова, которые порадуют цаганским джазом.

В перерывах между концертами будут выступать диджеи, сообщили организаторы.

Завершится мероприятие в 21.30.

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