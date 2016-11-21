"Москва онлайн" покажет, как гений из Пекина играет русский джаз

21 ноября в Доме музыки пройдет вечер, посвященный дню рождения композитора Николая Капустина. Четвертый концерт для фортепиано и камерного струнного оркестра и другие шедевры прозвучат в исполнении:

"Московского джазового оркестра" Игоря Бутмана;

камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимира Спивакова;

китайского пианиста А Бу.

Семнадцатилетний пианист из Пекина начал заниматься музыкой в четыре года. Уже в десять лет невероятно одаренного ребенка приняли в Пекинскую консерваторию. Вскоре он начал регулярно выступать, а в 13 лет записал дебютный альбом с обладателем "Грэмми" Якобом Хенделем. Его карьера пошла в гору, пианист стал постоянным участником Beijing Jingle Big Band. Именитые музыканты хотят с ним сыграть. На концерте в Шанхае сам Чик Кориа вызвал юношу на сцену, чтобы в четыре руки исполнить с ним композицию. Теперь А Бу изучает джазовое направление в Juilliard School в Нью-Йорке. Именно тут он впервые познакомился с творчеством Николая Капустина.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 21 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

