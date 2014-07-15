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Культура

15 июля 2014, 10:42

Джаз-фанк музыкант Ли Ритенаур выступит с клавишником Дэйвом Грузином

джаз концерты Джаз-клуб Игоря Бутмана Дейв Грузин Ли Ритенаур

1 августа в клубе Игоря Бутмана на Таганке впервые выступит бэнд пионера джаз-фанка Ли Ритенаура и клавишник Дэйв Грузин. Концерт приурочен к 80-летию Грузина.

Ли Ритенаур. Фото: leeritenour.com

Ли Ритенаур родился и вырос в Лос-Анджелесе, а первые его концерты проходили с группой The Mamas and The Papas, Линой Хорн и Тони Беннеттом, когда Ли было 18 лет. За свою карьеру Ритенаур был отмечен премией "Грэмми" за совместный альбом с клавишником Дейвом Грузином Harlequin. Всего же Ли номинировался на премию 17 раз. В его дискографии - более 40 сольных альбомов, 35 треков из которых попали в радиочарты. Его гитара звучит более чем на 3000 записей таких артистов, как Pink Floyd, Би Би Кинг, Фрэнк Синатра, Пол Саймон, Рэй Чарльз.

Музыкальная карьера Дэйва Грузина началась в 1959 году, когда он присоединился к оркестру Энди Уильямса. С 1963-го по 1965 год он работал дирижером в "Шоу Энди Уильямса". Тогда же Грузин записал свои первые альбомы в составе трио с Милтом Хинтоном и Доном Лэммондом. После ухода из оркестра Грузин писал музыку к фильмам, первым из которых стал "Развод по-американски" 1967 года. За работу над фильмом "Выпускник" 1969 года Грузина удостоили премии "Оскар" за "Лучший саундтрек к фильму". С Ли Ритенауром Грузина свел интерес к латиноамериканской музыке и бразильской культуре.

Начало концерта - в 20.30, стоимость билетов – от 2500 рублей.

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