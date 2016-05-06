Блиц-интервью накануне концерта: Антон Румянцев – о романе с саксофоном

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Джазовый саксофонист Антон Румянцев за свою карьеру поработал почти со всеми нашими джазовыми грандами – с Олегом Лундстремом, Анатолием Кроллом, Игорем Бутманом, Георгием Гараняном, Игорем Брилем и многими другими. Этой весной Антон Румянцев даст два концерта в Центральном Доме Художника. 13 мая он сыграет программу "Queen в джазе", а 26 мая состоится мини-фестиваль "Классика рока в джазе", где к Румянцеву присоединятся суперзвезды нашей джазовой сцены – Народный артист РФ, обладатель премии Густава Малера, пианист и композитор Даниил Крамер и Заслуженный артист РФ, лауреат международного джазового фестиваля в Монтре, вокалист, выступавший со всеми лучшими джазовыми оркестрами нашей страны Юрий Шихин. Фестиваль будет посвящен светлой памяти великого Олега Лундстрема, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Сегодня Антон Румянцев отвечает на десять вопросов блиц-анкеты m24.ru.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил



Почти с любой вещью я могу расстаться безо всяких сожалений, так как вещи приходят в нашу жизнь и уходят, далеко не всегда оставляя хорошие воспоминания. А вот с людьми всегда сложнее расставаться, потому что человек лично для меня бесценен, хотя, конечно, люди тоже разные попадались. Я – музыкант-саксофонист, очевидно, что очень люблю свой инструмент и дорожу им. Иногда уезжаю отдыхать и скучаю по нему, мы так долго работаем вместе, что уже почти стали единым целым. Так что мой ответ почти на поверхности: вещь, с которой расстаться выше моих сил – это саксофон. Наиболее схожий с вами персонаж на сцене, в литературе и на экране



Говорят, что я и Игорь Бутман очень похожи. Если честно, для меня это обстоятельство никогда не было комплексом, я, наоборот, счастлив быть схожим с великим мастером своего дела. Впрочем, почти все также говорят, что мы очень по-разному играем. За эти альбомы вы бы в юности отдали все, но и сейчас они дорогого стоят



Kind of Blue Майлса Девиса Самое большое заблуждение, касающееся саксофониста Антона Румянцева



Об этом лучше спросить у моих коллег-музыкантов. Самая опасная ситуация, из которой вы с честью вышли



Я счастлив, что изо всех ситуаций всегда находил выход. Надеюсь и дальше не растерять эту способность! Эта персона не имеет никакого отношения к музыке, но для меня тоже олицетворяет джаз



Невозможно олицетворять джаз и не иметь никакого отношения к музыке! Какие качества, полученные за время работы на сцене, вы могли бы использовать, если бы бросили музыку?



Я всегда занимался не только музыкой, поэтому могу сказать, что одно из самых главных качеств – это умение слушать и слышать собеседника. Фильм и книга, произведшие на вас впечатление за последнее время



Фильм "Нефть" на меня произвел очень сильное впечатление. Он, как и все гениальное, надолго или даже навсегда останется в сердце. Что сделано, то сделано, но в это вы больше никогда не ввяжетесь



Иногда были такие мысли после некоторых проектов, но время проходит, и я возвращаюсь на коне, чтобы сказать: никогда не говори никогда! Вы долго хотели это осуществить, и вот это время пришло

Я долго мечтал сделать разные тематические музыкальные программы для джазового квартета без вокала, чтобы привнести в джазовую музыку новые краски. За три года мы подготовили три таких программы: "Nirvana в Джазе", "The Beatles в Джазе" и, наконец, пришло время для "Queen в Джазе"!



"Queen в джазе" Дата: 13 мая Время: 20:00 Место: Центральный Дом Художника (ЦДХ), Крымский вал, 10 "Классика рока в Джазе" Дата: 26 мая Время: 20:00 Место: Центральный Дом Художника (ЦДХ), Крымский вал, 10

