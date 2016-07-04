В "Аптекарском огороде" наступят джазовые вечера

Фото предоставлено пресс-службой "Аптекарского огорода"

С 8 по 10 июля в рамках программы "Город Джаз" в "Аптекарском огороде" пройдет "Фестиваль джаза". В каждый из дней зрителям будет представлен новый коллектив - "АРФА&ДЖАЗ", JUMP Анны Королевой и Marimba Plus, сообщили m24.ru в пресс-службе "Аптекарского огорода". В программе фестиваля – авторские композиции, джазовые импровизации и экспериментальная музыка.

Проект "АРФА&ДЖАЗ" выступит на фестивале с авторской программой, полностью написанной и аранжированной для джазового ансамбля с акустической оркестровой арфой. Коллектив исполнит популярные джазовые композиции в аранжировках (классика, блюз, босса-нова, латино, этно-джаз, world music). Специальным гостем в вечер выступления исполнителей станет Анна Чекасина, скрипачка, вокалистка, композитор и перформер. Она работает в жанре импровизационной полистилистической музыки, нового музыкального театра, синтетических проектов, с участием актеров танца и видеоряда.

Еще одна исполнительница – Анна Королева – виртуозно обращается со своим альт-саксофоном. Она также свободно владеет вокальной стилистикой разных джазовых эпох и играет на клавишных инструментах. Анна стажировалась в американском институте Дейва Брубека и выступила на одном из самых престижных международных джазовых фестивалей в Монтерее, а один из ее альбомов номинировался на премию "Грэмми". Jump – один из проектов исполнительницы, в основе которого авторские композиции в стиле джаз, джаз-фанк и этно-джаз.

Ни один из альбомов группы Marimba Plus не повторяется, поскольку их музыка – это импровизация, эксперимент и мозаика стилей. На счету музыкантов выступления с такими звездами джаза, как Билли Кобэм, Трилок Гурту, Линли Март, Пако Сери и другими ведущими исполнителями и инструменталистами.