В Долгопрудном открылись спортивные площадки "Поколение "Спортмастер"

В подмосковном Долгопрудном, на стадионе "Салют", 23 октября прошло торжественное открытие спортивной площадки "Поколение Спортмастер". Параллельно было открыто еще 9 площадок. Одновременно на такой площадке смогут заниматься любительским спортом и воркаутом 10 человек.

"Мы с радостью открываем очередную спортивную площадку в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Администрация города пошла нам навстречу и поддержала пилотный проект "Поколение Спортмастер", - сообщил заместитель начальника Управления по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики города Долгопрудный Владимир Белолипецкий. - Уже в апреле-мае здесь будут проходить масштабные спортивные соревнования, а также смогут заниматься школьники".

Эта площадка стала 10-й в Долгопрудном. Остальные расположены на территории школ и во дворах жилых домов, чтобы горожанам было удобнее заниматься до или после школы, по дороге с работы или утром рядом с домом. Одновременно на каждой площадке могут заниматься около 10 человек. Часть тренажеров установлена под навесом, чтобы пользоваться ими можно было при любой погоде. Кроме того, на всех площадках в рамках проекта установлены щиты с информацией, чтобы каждый мог подобрать упражнения, подходящие для его физических способностей и уровня подготовки.

"Я хотел сказать большое спасибо администрации города Долгопрудный, потому что это совместный проект, это государственно-частное партнерство, - отметил Владимир Струтинский, руководитель проекта "Поколение "Спортмастер". - Руководство города сделало все возможное для того, чтобы это случилось. Но сама по себе площадка - не главное, ведь цель нашего проекта – укрепление здоровья молодежи, будущих поколений, которым развивать нашу страну".

Новый объект в Долгопрудном будет круглогодичным. По словам Струтинского, сейчас в России набирает популярность воркаут: уличная гимнастика, упражнения, поэтому у всех таких площадок прекрасное будущее.

Напомним, проект "Поколение "Спортмастер" разработан для того, чтобы городские жители могли активнее заниматься спортом на воздухе, чего им так не хватает в повседневной жизни. В 2014 году в рамках программы планируется открыть 100 спортплощадок в 10 городах Московской области. Кроме Долгопрудного, уже открыты площадки в Домодедове, Электростали, Дмитрове, Серпухове, Одинцове и Коломне. В 2015-2018 годах спортивные площадки "Поколение "Спортмастер" появятся в других регионах страны. По итогам реализации проекта, в 100 городах России будет открыто 1000 площадок, рассчитанных на людей разного возраста, разной физической формы и для любых уровней нагрузки.

Фото: M24.ru/Александр Авилов