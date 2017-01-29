Москвичи пожаловались на свалку строительных материалов рядом с жилыми домами

Свалка строительного мусора отравила жизнь жильцам домов на Фестивальной улице, передает телеканал "Москва 24". Сгнившие материалы остались после сноса пятиэтажки. Работы по вывозу конструкций перенесли, из-за этого жильцы соседних домов вынуждены дышать неприятным запахом.

Горы мусора не только портят атмосферу, но и привлекают бродяг. Шаткий забор легко сломать и зайти на территорию. В начале 2016 года старую пятиэтажку выселили, и полгода она была гостиницей для бездомных. Летом дом снесли, но проблемы для жителей соседних домов на этом не закончились.

Когда свалку вывезут, москвичи не знают. Представители управы приезжали на место несколько раз, но мусор никуда не делся.

Некоторые жильцы даже приняли решение переехать подальше от свалки.

В компании, которая заключила с подрядчиком договор, заявили, что мусор оставили вынужденно. Через подвал снесенного дома проходят коммуникации, которые нужно перенести. Но к работам так никто и не приступил – начался отопительный сезон и перекладывать трубы стало сложнее.

Подрядчик был оштрафован, и договор с ним расторгнут, подтвердили в местной управе. Прибраться на территории должен будет новый подрядчик. Выполнят все работы только к концу апреля.