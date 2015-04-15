В Москве с 17 апреля начнется акция "Миллион деревьев"

В озеленении столичных дворов смогут поучаствовать все желающие, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Ежедневно с 17 апреля по 20 мая практически в каждом районе столицы будет проходить посадка деревьев и кустарников, выбранных москвичами в рамках акции "Миллион деревьев". Поучаствовать в озеленении смогут все желающие, а москвичи, которые вывели свои дворы в победители акции, получат личные приглашения от команды проекта.

График высадки деревьев и кустарников опубликован на сайте "Активного гражданина". Там же можно узнать, какие саженцы появятся у конкретного дома. Всего этой весной в районах Москвы будет высажено более 1,2 тысячи берез, каштанов, дубов и других деревьев, а также более 55 тысяч различных кустарников. Больше всего дворов (60) будет озеленено в Митино, Ясенево (33 двора) и Хорошево-Мневники (28 дворов).

Акция "Миллион деревьев" стартовала в Москве в 2013 году. На следующий год к акции присоединился и проект "Активный гражданин". В течение года москвичи уже дважды в ходе электронного референдума сами выбрали, какие деревья и кустарники посадить у них во дворе. В настоящее время в проекте проходит голосование за дворы, которые озеленят этой осенью.