В опросе о стрижке газонов приняли участие более 150 тысяч москвичей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Активный гражданин" подвел итоги второй недели голосования "Твой газон – твои правила!". Как сообщает пресс-служба проекта, за неделю свои мнения о стрижке травы высказали 17 тысяч человек. С начала голосования, которое стартовало 24 мая, в нем приняли участие 154 250 москвичей.

В голосовании "Твой газон – твои правила!" москвичи выбирают способ уход за газонами во дворах. Участникам предлагаются два варианта: регулярно косить траву и позволить ей свободно расти, устраивая стрижку лишь два раза за лето.

62,22 процента пользователей хотят сохранить действующий регламент – регулярную стрижку. Противоположного мнения придерживаются 29,12 процента опрошенных. В прошлом году голоса разделялись примерно так же: 61,43 процента за существующие правила и 28,84 процента за то, чтобы косить газоны два раза за сезон.

Самыми активными стали жители районов Марьино (4188 голосов), Южное Бутово (3377 голосов) и Люблино (2792 голоса).

Лидер среди дворов – группа домов в районе Тропарево-Никулино. Всего здесь проголосовало 120 человек, большинство из которых выбрали регулярную стрижку газонов.

Во дворах, где лидирует вариант ответа «косить траву два раза в сезон», жители менее активны.

Правила ухода за газонами выбирают для лета 2016 года. Их поменяют в конкретном дворе, если свое мнение выскажут не меньше 100 человек и более 70 процентов из них будут против постоянного покоса травы. Если же в ходе опроса соотношение голосов изменится, вернут действующие правила.