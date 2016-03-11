Движение "Сапсана" от Москвы до Санкт-Петербурга изменится в мае

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

Расписание движения поездов "Сапсан" по маршруту Москва–Санкт-Петербург изменится с 10 по 27 мая из-за проведения ремонтных работ, сообщает Агентство "Москва".

"В связи с производством работ по модернизации верхнего строения второго главного пути перегона Бурга–Малая Вишера линии Санкт-Петербург–Москва внесены изменения в расписание движения ряда поездов "Сапсан", – отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Отметим, на майские праздники назначены дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. На маршруте будут курсировать дополнительные поезда: № 759, № 761, № 762, № 763, № 764, № 766, № 773,№ 774.

Продажа билетов откроется во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД за 60 суток до отправления поезда.

Кроме того, недавно стало известно, что маломобильные граждане могут купить билеты на поезд "Сапсан" с 40-процентной скидкой. Действовать услуга начнет с 11 апреля.

Оформить проездной документ пассажирам, использующим кресла-коляски, можно в билетных кассах при предъявлении документа, удостоверяющего личность, справки, подтверждающей инвалидность с указанием группы, а также индивидуальной программы реабилитации (ИПР) или абилитации. С учетом скидки стартовая стоимость билета составит порядка 600 рублей.