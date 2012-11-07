Москвичи смогут выбрать схему движения по Барыковскому переулку

Фото: ИТАР-ТАСС

Возможность организации одностороннего движения в Барыковском переулке рассматривается Центром организации дорожного движения столичного правительства совместно с префектурой ЦАО.

Согласно новой схеме, проехать можно будет только по направлению от улицы Пречистенка до улицы Остоженка. Это позволит увеличить пропускную способность участка и повысить его безопасность.

Москвичам предлагается оценить предложение на сайте ЦОДД. Там проходит онлайн опрос: водителям предлагается проголосовать, к чему может привести новая схема в Барыковском переулке.