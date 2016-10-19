Федор Чистяков и Татьяна Буланова записали дуэтом песню "Человек и кошка"

Фото предоставлено YOTASPACE

Один из самых неожиданных дуэтов в составе Федора Чистякова и поп-певицы Татьяны Булановой исполнил хит группы "Ноль" – "Человек и кошка".

Запись песни приурочена к выходу нового альбома Федора Чистякова "Ноль + 30". Впервые песня была записана в 1990 году для альбома группы "Ноль"- "Песня о безответной любви к Родине" и получила широкую популярность. Татьяна Буланова в то время была всенародно известна как исполнительница грустных, романтических баллад, и единственное, что могло объединить ее с группой "Ноль", – это ленинградская прописка.

Тем не менее много лет спустя Федор и Татьяна решились на интересный эксперимент, сравнимый разве что с потрясшим мир дуэтом Ника Кейва и Кайли Миноуг, в 1995 году записавшим хит Where the Wid Roses Grow.

Распустив группу "Ноль", Федор, несмотря на просьбы публики, исполнял "Человека и кошку" крайне редко, при этом периодически внося в текст серьезные корректировки.

Обозреватель m24.ru обратился к Чистякову за комментарием на тему, что могло свести в рамках одного проекта столь разных людей.

"Сотрудничество оказалось возможным благодаря общим связям. Мой концертный директор Юрий Чернышевский спросил у меня, не хотел бы я сделать это . Ну и у Татьяны узнали. Вот так все и произошло.

Как известно, я уже делал несколько версий этой песни и решил, что с Татьяной мы запишем принципиально новый вариант, но ей понравилась именно оригинальная запись. По началу я переживал, а будет ли это хорошо? Но потом собрался с духом, и мы записали фонограмму, максимально приближенную к оригиналу, даже партию балалайки любезно согласился сыграть Алексей Николаев, участвовавший в записи этой песни еще в 1990 году. Чем больше работали, тем больше нравилось. Конечно, мы были в ожидании, ну как же она споет? Голос отлично лег на фонограмму, очень неожиданно. Манера пения Татьяны идеально подошла – немного блюза, немного фолка, по-русски душевно. Текст песни от начала до конца, так же как и аранжировка песни, оригинальный.

Прозвучит ли эта песня в исполнении неожиданного дуэта на концерте-презентации "Ноль + 30" в московском клубе YOTASPACE, пока не сообщается.