Снимайте треники: что нельзя надевать в театр, клуб и на свидание

Джинсы в партере Большого театра, леопардовое платье в ночном клубе и спортивные штаны на выставке. Ничего не смущает? Мы пообщались с дизайнером и преподавателем по этикету и выяснили, как одеваться в кино, галерею и на свидание.

Театр

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В наши дни поход в театр вряд ли можно назвать праздничным событием, к которому готовятся за несколько месяцев, как раньше. Все чаще в театральном фойе можно увидеть девушек в джинсах и молодых людей в свитерах. Однако дресс-код и этикет требует выглядеть как минимум не так, как будто вы шли в магазин, увидели яркую театральную афишу и подумали: “О, зайду”.

Молодым девушками лучше всего надеть сдержанное коктейльное платье. Никаких мультяшных и флористических принтов, прозрачных тканей или вещей спортивного кроя. Не стоит одеваться и нарочито нарядно. Если вы не на главной премьере года в первых рядах исторической сцены Большого, платье в пол будет выглядеть так, как будто вы стремитесь вернуться в день школьного выпускного.

Женщинам постарше можно надеть и костюм с юбкой, вроде тех, что выпускает Chanel. Такая вещь, к слову, будет нелепо смотреться, если вам 18 и вы студентка. Если вы уверены в собственном вкусе, можно украсить одежду шляпкой или брошкой. Главное - шляпка не должна закрывать вид на сцену зрителям сзади.



Ольга KOLESMAN дизайнер одежды Масс-маркет марки бижутерии делают потрясающие броши. Они могут быть в виде какого-то животного, например. Актуален и нарочито бабушкин стиль, когда украшения делают из крупных камешков. Если вы прикрепляете брошь к кардигану, образ сразу становится продуманным. Становится понятно, что вы непростая девушка.

Если вы в брюках - желательны каблуки. Кстати, если зимой вы пришли в уютных меховых сапожках и атласном платье, необходимо взять с собой сменку - туфли на шпильке, ботильоны на танкетке, - что угодно, только не уличные сапожки.



Ольга KOLESMAN дизайнер одежды Когда девушка красиво наряжена в театре и при этом оставляет теплые, большие сапоги, возникает диссонанс. Я, например, заказываю в театр такси и еду в туфлях. Не надо этого стесняться, и не надо стесняться переобуваться.



Елена Вервицкая эксперт по этикету Любая женщина на каблучках всегда в плюсе, это даже не обсуждается. Более того, процитирую учебник: "Театральный этикет предполагает сменную обувь. Поэтому если непогода, зима, лучше взять сменную обувь". Сейчас при покупке обуви в коробочку вместе с новой парой часто кладут шелковый мешочек, куда вы кладете свои любимые лодочки, туфельки и так далее и потом надеваете их в театре. Все мои знакомые говорят обо мне: "Приехала в туфельке?" Ну конечно, в туфельке". Знаете, если я забыла туфельки, это значит, что сегодня я - не я. Причем мне нетрудно, я привыкла. Я переобуваюсь и прекрасно чувствую себя на каблуках. Нет этих жарких сапог и грязной лужицы от снега.

Волосы можно распустить или аккуратно уложить. Следите, чтобы прическа не была высокой и опять же не мешала другим зрителям наслаждаться спектаклем. Макияжем злоупотреблять не нужно. Помните о золотом правиле, которое работает и за пределами театра: яркий акцент в макияже делается или на губы, или на глаза.

Если вы идете в театр после работы - берите с утра большую сумку, в которую можно положить клатч и брошку или другой аксессуар. Вечером объемную сумку можно оставить в офисе или в машине.

Мужчинам проще. Для рядовой постановки в театре подойдут и джинсы. Например, темно-синие джинсы классического прямого кроя. Но лучше будет надеть брюки и светлую рубашку. Допускается рубашка в клетку, полоску или с узором. Можно надеть бабочку, но если вы выбираете галстук, запомните: его не носят без жилета или пиджака. На ноги - оксфорды или броги. По поводу сумок: если у вас с собой кожаный портфель - ничего страшного, если барсетка - лучше отдать билет нуждающимся на входе.

Если вы идете на современную постановку, условно говоря, в "Гоголь-центр" или театр "Практика", то классическое платье и костюм неуместны. Лучше всего для девушки и молодого человека - рубашка, которую по желанию можно украсить колье или бабочкой. Неприемлемы спортивные часы, сумки и ремни.

Кино

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Для кинотеатров специального дресс-кода нет. Все, что от вас требуется - выглядеть опрятно. Девушкам не стоит надевать крупные ювелирные украшения, слишком нарядные платья, но и не стоит приходить в спортивном костюме, купленном для фитнеса, но слишком красивом и дорогом, чтобы просто качать пресс в спортзале.

Молодых людей это тоже касается. Также неуместным станет официальный костюм и классическая белая рубашка. Во-первых, это выглядит, как будто вы не собирались в кино. Во-вторых, если вы рассыплете попкорн и прольете газировку, вам не в чем будет пойти в офис на следующий день. На самом деле, кола и попкорн в приличном обществе, согласно этикету, - дурной тон. Кому захочется слушать ваше чавканье вместо реплик актеров?

Манеры и поведение - это тоже наш внешний вид. Нам просто надо следить за своим выражением лица, и не держать на лице кислую сосредоточенную мину все время . Я не говорю, что требуется постоянная улыбка и хихиканье. Старайтесь сохранять спокойное выражение и изредка (тем более если вы девушка) слегка улыбаться. Мне кажется, от таких вещей многое зависит. К тому же иногда мы не приходим в кино, мы вбегаем, потому что на последней минуте где-то припарковали машину, наспех купили билеты, с опозданием вошли. Как нужно войти? Обязательно извиниться, если мы кого-то побеспокоили.

Елена Вервицкая эксперт по этикету

Кроме того, выбор одежды определяется жанром фильма. Просмотр ромкома со второй половинкой - одно дело, боевик в компании друзей - другое.

Правила меняются, если вы идете не на рядовой показ в ближайший к дому кинотеатр, а получаете приглашение на премьеру. Сюда нужно одеваться почти так же, как в театр.

Ночной клуб

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В первую очередь нужно пройти фейсконтроль, который в популярном и статусном месте жесток. Девушка должна быть на высоких каблуках и в платье выше колена, если позволяет фигура. Платье можно заменить на юбку-карандаш или брюки со стрелками и классическую белую рубашку. Для того, чтобы не выглядеть слишком формально, наденьте крупную брошь, колье или закатайте рукава.

Постарайтесь избегать анималистичных принтов. Да, мы знаем, что в последних коллекциях леопардовые и зебровые узоры встречаются чаще обычного. Но они редко выглядят уместно даже в клубах.

Можно выбрать джинсы. Наиболее актуальная форма - джинсы бойфренда, подвернутые снизу так, что видны лодыжки. Их можно сочетать с кроссовками, балетками, ботинками. Наиболее выгодно и женственно такие джинсы смотрятся с остроносыми шпильками. Про круглый мысок у туфель можно забыть на несколько ближайших сезонов.

Сочетание джинсов и шпилек смотрится современно. Я не очень люблю скинни, сейчас многие выпускают бойфренд-джинс, и они хорошо смотрятся. Такие джинсы часто продаются немного закатанными снизу, если надеть под них каблуки, получается женственно. Кроме того, входят в моду брюки чуть-чуть расклешенные от колена. Я думаю, эта мода перекочует и в джинсы. В моду входят или классические прямые модели, или немножечко расклешенные к низу. Не очень красиво смотрятся очень длинные, которые полностью закрывают каблук. Создается ощущение, что девушка в воздухе. Это смотрится старомодно. Естественно, джинсы должны быть без стразов и без вышивки. Допустимый элемент - бирка.

Ольга KOLESMAN дизайнер одежды

Что касается прически - волосы должны выглядеть так, как будто вы помыли голову и наспех высушили волосы феном, даже если мучились у зеркала с самого утра. Умеренная неопрятность приветствуется. Макияж - чуть ярче, чем на учебу или работу.

Если вы хотите произвести максимально хорошее впечатление, помните о правилах этикета, которые обычно забываются после второго коктейля.



Елена Вервицкая эксперт по этикету Манеры в ночной жизни очень важны. Как мы сидим? Если сидит молодая девушка, то это должно быть очень приятное зрелище. Она села таким образом, что со стороны залюбуешься: красиво держит спину, ничего вульгарного себе не позволяет. Важны взгляды. Я не говорю, чтобы как в XIX-м веке девушка опускала глаза, если входил гость в дом. Но порядочность все-таки требует элементарной скромности, сдержанности. Конечно, времена изменились, сейчас девушка должна быть активной, но активной в каких-то рамках. Вы вошли, провели вечер и так же достойно вышли.

Мужчинам лучше выбрать пиджак. Причем ни в коем случае не тот, который вы надеваете на работу.



Ольга KOLESMAN дизайнер одежды Большинство мужчин в России очень консервативны в выборе одежды, они боятся носить яркие цвета, чаще всего выбирают черный. В клубе очень много тусовщиков, они одеваются намного ярче. Они умеют грамотно миксовать разные вещи, и на них практически все смотрится очень круто - бархатные или вельветовые пиджаки, яркие носки, которые подобраны к какому-то элементу одежды. Вообще, среди моих клиентов много молодых людей 17-19 лет, и они интересуются модой гораздо больше, нежели девушки из возраста. Так что за это поколение я не волнуюсь.

Пиджак для ночных танцев может быть из твида или денима, в клетку или однотонный. Кеды и кроссовки лучше оставить для утренней похмельной пробежки. Исключение – неспортивные кеды, созданные дизайнерами для каждодневной носки. Несмотря на то, что летом большинство молодых людей носит футболки, это не соответствует этикету. Рубашка с закатанными рукавами будет смотреться более презентабельно. Впрочем, если у вас хорошее чувство стиля, а в клубы вы ходите как на работу, надевайте, что считаете нужным. Даже золотые кроссовки могут смотреться хорошо, если вы уверены в том, что это круто.

Свидание

Фото: m24.ru

Главное правило одежды для свидания, которое распространяется на девушек и молодых людей, - надевайте то, что уже носили, и то, в чем чувствуете себя удобно. Вы и так будете волноваться и нервничать, а если новые шпильки разотрут пятки в кровь или свитер окажется чересчур колючим, и вовсе сойдете с ума.

Дресс-код зависит от места, в которое вы пойдете. Для похода в кафе или кино девушки могут надеть платье, молодые люди – рубашку с брюками или джинсами (лучше с брюками). Если вы встречаетесь на пикнике или летнем фестивале, выбирайте вещи более свободного кроя и светлых цветов, если зимой и на катке – помните, парней и девушек будет еще много, а почки и руки одни на всю жизнь.

Когда мужчины выбирают себе девушку для долгих отношений им хочется, чтобы она была женственной. Избегайте яркого макияжа, наденьте повседневное платье без блесток. Мужчины вообще не переносят блестки и кричащие цвета. Например, мы с мужем познакомились в клубе, где я выглядела экстравагантно, как школьница. На мне было платье в клеточку с белым воротником. Муж потому мне рассказал, что ему очень понравился мой наряд. Подумайте, что нравится молодому человеку, который пригласил вас на свидание. Например, если у него пирсинг и татуировки, нужно соответствовать по стилю.

Ольга KOLESMAN дизайнер одежды

Офис

Фото: m24.ru

Офисный дресс-код зависит от корпоративной политики компании. Самый строгий вариант дресс-кода, например, не предполагает открытую обувь даже в жару.

Если вы работаете в офисе, где официальные правила не прописаны, они все равно существуют. Например, женщинам не стоит надевать наряды с декольте или слишком обтягивающие вещи. Слишком много аксессуаров – тоже плохо. Купите себе один качественный и дорогой костюм, плюс несколько юбок, брюк, блузок и рубашек.

Чрезмерной строгости можно избежать с помощью, к примеру, высокой шпильки и продуманной прически. Согласно этикету в офисе нужно выглядеть максимально опрятно – никаких грязных волос, которые вы собрали в пучок в надежде, что никто не заметит. Вы должны выглядеть так, как будто кто-то другой сдает квартальный отчет или сидит до полуночи, чтобы не провалить дедлайн.

Мужчины тоже, разумеется, в офисе должны выглядеть аккуратно. Как правило, удлиненная стрижка и небритость не приветствуются. Из одежды обязательны классические брюки, наверх вещи в диапазоне от жилета с пиджаком до рубашки. Из аксессуаров допускается обручальное кольцо и часы. Перстни, серьги и прочие аксессуары лучше оставить для похода в неформальное места, а лучше - просто оставить и больше не надевать.



Елена Вервицкая эксперт по этикету Недавно я была в Милане, и мне очень понравились итальянские мужчины. Я жила в отеле, и в один день заметила во время завтрака пару итальянцев. Я была потрясена. Утро. На нем одета рубашка, поверх рубашки была жилетка, потом пиджак, и элегантный шарф, завязанный итальянским узлом. Казалось бы, для завтрака можно надеть брюки и рубашку, но он был укомплектован на все сто. Шея абсолютно ухоженная и бритая. У наших мужчин такое встречаешь реже.

Если в вашем офисе совсем нет дресс-кода и начальству без разницы как выглядите, лишь бы работали, это все равно не повод приходить в пляжных шортах.

Галерея или музей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

По поводу дресс-кода в галереях и музеях мнения расходятся. Кто-то считает, что на выставку нужно идти в блузках, юбках и костюмах, а другие ратуют за джинсы и пуловеры. Обе точки зрения имеют право на существование. Главное, не уходите в крайности: платье с открытой спиной будет смотреться не менее странно, чем тренировочные штаны.



Елена Вервицкая эксперт по этикету Я недавно была в Инженерном корпусе Третьяковки и констатирую факт, что люди приходят красиво одетыми. В какой-то момент я с мужем отошла в уголок зала и сказала: "Ты знаешь, я оборачиваюсь, делаю последний взгляд, но не только на рамы и картины, я еще заметила нескольких дам и несколько пар". Одна дама пришла в платье и очень красивом палантине из батика, видно, ручной работы, тщательно-тщательно подобранным к платью. Соответствующая прическа, серьги, неспешная походка. Вы знаете, она была украшением этого зала.

Выставка современного искусства подразумевает, что можно надеть более свободные вещи (неспортивные кроссовки, рваные джинсы), но и классика будет смотреться хорошо.



Ольга KOLESMAN дизайнер одежды Если вы идете на выставку современного искусства, лучше не надевать то, в чем вы пойдете в Большой театр. Соответственно, нужно выбрать что-то экстравагантное, свободного кроя. Возможно, что-то в японском стиле, с асимметрией, интересными рисунками. Я имею в виду не кимоно, а вещи, похожие на оригами. То, что сейчас делают японские дизайнеры, - графичные, объемные вещи. Это выглядит очень здорово.

Дом или поход в гости

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Чаще всего главная домашняя одежда для женщин - халат. Согласно этикету халат носят за полчаса до или после принятия душа. Еще один бич, который распространяется уже и на мужчин, - носить дома то, что в чем уже стыдно выйти на улицу.

В идеале вы должны выглядеть так, как будто ждете гостей и не удивитесь, если у вас внезапно раздастся звонок в дверь. Какую именно одежду выбрать – решать вам. Главное, чтобы от нее пахло свежестью и чистотой, а не вчерашним майонезом.



Елена Вервицкая эксперт по этикету Стоит только надеть недорогое платьице или какой-то стильный домашний костюм, хорошо причесаться, подкрасить губы, нанести капельку духов - настроение станет совсем другим. Не надо носить старые или дачные вещи. Погоня за хорошей домашней одеждой сказывается на развитии вкуса. Так мы радуем домашних, воспитываем вкус мужа и детей, которые никогда не увидят маму неопрятной. Это очень важно.

Не менее важный вопрос - как выглядеть дома у друзей, родственников или коллег. Если вы просто идете в гости - джинсы, свитер, повседневное платье. Если речь идет о праздновании и хозяин вечеринки намекнул, что стоит одеться нарядно, девушкам советуем захватить сменку. Платье и домашние тапочки, которые из вежливости предложит вам владелец дома, будут выглядеть некрасиво - как в жизни, так и на фотографиях.



Ольга KOLESMAN дизайнер одежды Если вы приходите в гости вместе с молодым человеком, продумайте одежду так, чтобы вы сочетались. Если девушка будет, например, в вечернем платье, а мужчина придет в толстовке, то оба будут чувствовать дискомфорт. Поэтому если все-таки пара уже в таких отношениях, когда может это контролировать, лучше наряжаться в едином стиле.

Поезд или любая другая дорога

Нет ничего хуже, чем наблюдать поношенные спортивные штаны случайных попутчиков и растянутые футболки, которым, судя по внешнему виду, больше лет, чем их владельцам. Поезд - это публичное место, где выглядеть и вести себя следует прилично. Девушки могут надеть аккуратный костюм из ткани,джинсы или штаны и опрятную футболку, молодые люди - свитшот или неспортивную толстовку.



Елена Вервицкая эксперт по этикету Для одежды в дорогу можно продумать какие-то брючки, немнующуюся удобную кофточку, идущую вам. Спортивный костюм - неудачный вариант, потому что по этикету его надевают только для занятий спортом.

Екатерина Кадушкина