Снимайте треники: что нельзя надевать в театр, клуб и на свидание

Джинсы в партере Большого театра, леопардовое платье в ночном клубе и спортивные штаны на выставке. Ничего не смущает? Мы пообщались с дизайнером и преподавателем по этикету и выяснили, как одеваться в кино, галерею и на свидание.
Театр
Фото: ТАСС/Антон Новодержкин
В наши дни поход в театр вряд ли можно назвать праздничным событием, к которому готовятся за несколько месяцев, как раньше. Все чаще в театральном фойе можно увидеть девушек в джинсах и молодых людей в свитерах. Однако дресс-код и этикет требует выглядеть как минимум не так, как будто вы шли в магазин, увидели яркую театральную афишу и подумали: “О, зайду”.
Молодым девушками лучше всего надеть сдержанное коктейльное платье. Никаких мультяшных и флористических принтов, прозрачных тканей или вещей спортивного кроя. Не стоит одеваться и нарочито нарядно. Если вы не на главной премьере года в первых рядах исторической сцены Большого, платье в пол будет выглядеть так, как будто вы стремитесь вернуться в день школьного выпускного.
Женщинам постарше можно надеть и костюм с юбкой, вроде тех, что выпускает Chanel. Такая вещь, к слову, будет нелепо смотреться, если вам 18 и вы студентка. Если вы уверены в собственном вкусе, можно украсить одежду шляпкой или брошкой. Главное - шляпка не должна закрывать вид на сцену зрителям сзади.
Если вы в брюках - желательны каблуки. Кстати, если зимой вы пришли в уютных меховых сапожках и атласном платье, необходимо взять с собой сменку - туфли на шпильке, ботильоны на танкетке, - что угодно, только не уличные сапожки.
Волосы можно распустить или аккуратно уложить. Следите, чтобы прическа не была высокой и опять же не мешала другим зрителям наслаждаться спектаклем. Макияжем злоупотреблять не нужно. Помните о золотом правиле, которое работает и за пределами театра: яркий акцент в макияже делается или на губы, или на глаза.
Если вы идете в театр после работы - берите с утра большую сумку, в которую можно положить клатч и брошку или другой аксессуар. Вечером объемную сумку можно оставить в офисе или в машине.
Мужчинам проще. Для рядовой постановки в театре подойдут и джинсы. Например, темно-синие джинсы классического прямого кроя. Но лучше будет надеть брюки и светлую рубашку. Допускается рубашка в клетку, полоску или с узором. Можно надеть бабочку, но если вы выбираете галстук, запомните: его не носят без жилета или пиджака. На ноги - оксфорды или броги. По поводу сумок: если у вас с собой кожаный портфель - ничего страшного, если барсетка - лучше отдать билет нуждающимся на входе.
Если вы идете на современную постановку, условно говоря, в "Гоголь-центр" или театр "Практика", то классическое платье и костюм неуместны. Лучше всего для девушки и молодого человека - рубашка, которую по желанию можно украсить колье или бабочкой. Неприемлемы спортивные часы, сумки и ремни.
Кино
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Для кинотеатров специального дресс-кода нет. Все, что от вас требуется - выглядеть опрятно. Девушкам не стоит надевать крупные ювелирные украшения, слишком нарядные платья, но и не стоит приходить в спортивном костюме, купленном для фитнеса, но слишком красивом и дорогом, чтобы просто качать пресс в спортзале.
Молодых людей это тоже касается. Также неуместным станет официальный костюм и классическая белая рубашка. Во-первых, это выглядит, как будто вы не собирались в кино. Во-вторых, если вы рассыплете попкорн и прольете газировку, вам не в чем будет пойти в офис на следующий день. На самом деле, кола и попкорн в приличном обществе, согласно этикету, - дурной тон. Кому захочется слушать ваше чавканье вместо реплик актеров?
К тому же иногда мы не приходим в кино, мы вбегаем, потому что на последней минуте где-то припарковали машину, наспех купили билеты, с опозданием вошли. Как нужно войти? Обязательно извиниться, если мы кого-то побеспокоили.
Кроме того, выбор одежды определяется жанром фильма. Просмотр ромкома со второй половинкой - одно дело, боевик в компании друзей - другое.
Правила меняются, если вы идете не на рядовой показ в ближайший к дому кинотеатр, а получаете приглашение на премьеру. Сюда нужно одеваться почти так же, как в театр.
Ночной клуб
Фото: m24.ru/Татьяна Уханова
В первую очередь нужно пройти фейсконтроль, который в популярном и статусном месте жесток. Девушка должна быть на высоких каблуках и в платье выше колена, если позволяет фигура. Платье можно заменить на юбку-карандаш или брюки со стрелками и классическую белую рубашку. Для того, чтобы не выглядеть слишком формально, наденьте крупную брошь, колье или закатайте рукава.
Постарайтесь избегать анималистичных принтов. Да, мы знаем, что в последних коллекциях леопардовые и зебровые узоры встречаются чаще обычного. Но они редко выглядят уместно даже в клубах.
Можно выбрать джинсы. Наиболее актуальная форма - джинсы бойфренда, подвернутые снизу так, что видны лодыжки. Их можно сочетать с кроссовками, балетками, ботинками. Наиболее выгодно и женственно такие джинсы смотрятся с остроносыми шпильками. Про круглый мысок у туфель можно забыть на несколько ближайших сезонов.
Кроме того, входят в моду брюки чуть-чуть расклешенные от колена. Я думаю, эта мода перекочует и в джинсы. В моду входят или классические прямые модели, или немножечко расклешенные к низу. Не очень красиво смотрятся очень длинные, которые полностью закрывают каблук. Создается ощущение, что девушка в воздухе. Это смотрится старомодно. Естественно, джинсы должны быть без стразов и без вышивки. Допустимый элемент - бирка.
Что касается прически - волосы должны выглядеть так, как будто вы помыли голову и наспех высушили волосы феном, даже если мучились у зеркала с самого утра. Умеренная неопрятность приветствуется. Макияж - чуть ярче, чем на учебу или работу.
Если вы хотите произвести максимально хорошее впечатление, помните о правилах этикета, которые обычно забываются после второго коктейля.
Мужчинам лучше выбрать пиджак. Причем ни в коем случае не тот, который вы надеваете на работу.
Пиджак для ночных танцев может быть из твида или денима, в клетку или однотонный. Кеды и кроссовки лучше оставить для утренней похмельной пробежки. Исключение – неспортивные кеды, созданные дизайнерами для каждодневной носки. Несмотря на то, что летом большинство молодых людей носит футболки, это не соответствует этикету. Рубашка с закатанными рукавами будет смотреться более презентабельно. Впрочем, если у вас хорошее чувство стиля, а в клубы вы ходите как на работу, надевайте, что считаете нужным. Даже золотые кроссовки могут смотреться хорошо, если вы уверены в том, что это круто.
Свидание
Фото: m24.ru
Главное правило одежды для свидания, которое распространяется на девушек и молодых людей, - надевайте то, что уже носили, и то, в чем чувствуете себя удобно. Вы и так будете волноваться и нервничать, а если новые шпильки разотрут пятки в кровь или свитер окажется чересчур колючим, и вовсе сойдете с ума.
Дресс-код зависит от места, в которое вы пойдете. Для похода в кафе или кино девушки могут надеть платье, молодые люди – рубашку с брюками или джинсами (лучше с брюками). Если вы встречаетесь на пикнике или летнем фестивале, выбирайте вещи более свободного кроя и светлых цветов, если зимой и на катке – помните, парней и девушек будет еще много, а почки и руки одни на всю жизнь.
Подумайте, что нравится молодому человеку, который пригласил вас на свидание. Например, если у него пирсинг и татуировки, нужно соответствовать по стилю.
Офис
Фото: m24.ru
Офисный дресс-код зависит от корпоративной политики компании. Самый строгий вариант дресс-кода, например, не предполагает открытую обувь даже в жару.
Если вы работаете в офисе, где официальные правила не прописаны, они все равно существуют. Например, женщинам не стоит надевать наряды с декольте или слишком обтягивающие вещи. Слишком много аксессуаров – тоже плохо. Купите себе один качественный и дорогой костюм, плюс несколько юбок, брюк, блузок и рубашек.
Чрезмерной строгости можно избежать с помощью, к примеру, высокой шпильки и продуманной прически. Согласно этикету в офисе нужно выглядеть максимально опрятно – никаких грязных волос, которые вы собрали в пучок в надежде, что никто не заметит. Вы должны выглядеть так, как будто кто-то другой сдает квартальный отчет или сидит до полуночи, чтобы не провалить дедлайн.
Мужчины тоже, разумеется, в офисе должны выглядеть аккуратно. Как правило, удлиненная стрижка и небритость не приветствуются. Из одежды обязательны классические брюки, наверх вещи в диапазоне от жилета с пиджаком до рубашки. Из аксессуаров допускается обручальное кольцо и часы. Перстни, серьги и прочие аксессуары лучше оставить для похода в неформальное места, а лучше - просто оставить и больше не надевать.
Если в вашем офисе совсем нет дресс-кода и начальству без разницы как выглядите, лишь бы работали, это все равно не повод приходить в пляжных шортах.
Галерея или музей
Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
По поводу дресс-кода в галереях и музеях мнения расходятся. Кто-то считает, что на выставку нужно идти в блузках, юбках и костюмах, а другие ратуют за джинсы и пуловеры. Обе точки зрения имеют право на существование. Главное, не уходите в крайности: платье с открытой спиной будет смотреться не менее странно, чем тренировочные штаны.
Выставка современного искусства подразумевает, что можно надеть более свободные вещи (неспортивные кроссовки, рваные джинсы), но и классика будет смотреться хорошо.
Дом или поход в гости
Фото: ТАСС/Александра Краснова
Чаще всего главная домашняя одежда для женщин - халат. Согласно этикету халат носят за полчаса до или после принятия душа. Еще один бич, который распространяется уже и на мужчин, - носить дома то, что в чем уже стыдно выйти на улицу.
В идеале вы должны выглядеть так, как будто ждете гостей и не удивитесь, если у вас внезапно раздастся звонок в дверь. Какую именно одежду выбрать – решать вам. Главное, чтобы от нее пахло свежестью и чистотой, а не вчерашним майонезом.
Не менее важный вопрос - как выглядеть дома у друзей, родственников или коллег. Если вы просто идете в гости - джинсы, свитер, повседневное платье. Если речь идет о праздновании и хозяин вечеринки намекнул, что стоит одеться нарядно, девушкам советуем захватить сменку. Платье и домашние тапочки, которые из вежливости предложит вам владелец дома, будут выглядеть некрасиво - как в жизни, так и на фотографиях.
Поезд или любая другая дорога
Нет ничего хуже, чем наблюдать поношенные спортивные штаны случайных попутчиков и растянутые футболки, которым, судя по внешнему виду, больше лет, чем их владельцам. Поезд - это публичное место, где выглядеть и вести себя следует прилично. Девушки могут надеть аккуратный костюм из ткани,джинсы или штаны и опрятную футболку, молодые люди - свитшот или неспортивную толстовку.
Екатерина Кадушкина