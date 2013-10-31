ФК "Спартак" накажут за драку фанатов с ОМОН на матче против "Шинника"

Московский футбольный клуб "Спартак" ждет наказания за действия своих болельщиков на матче с ярославским "Шинником".
Накануне игра 1/16 финала Кубка России, проходившая в Ярославле, была дважды приостановлена из-за поведения фанатов московской команды.
Как сообщает телеканал "Москва 24", на 59-й минуте матча с "красно-белой" трибуны на поле полетели петарды и файеры.
ОМОН начал наводить порядок и пригнал брандспойт. Болельщики ответили полиции вырванными креслами, на время беспорядков матч был прерван.
При этом "Спартак" выиграл у "Шинника" со счетом 1:0, обеспечив себе путь в 1/8 финала Кубка России.