ФК "Спартак" накажут за драку фанатов с ОМОН на матче против "Шинника"

"Спартак" ждет наказания за поведение своих болельщиков на матче

Московский футбольный клуб "Спартак" ждет наказания за действия своих болельщиков на матче с ярославским "Шинником".

Накануне игра 1/16 финала Кубка России, проходившая в Ярославле, была дважды приостановлена из-за поведения фанатов московской команды.

Как сообщает телеканал "Москва 24", на 59-й минуте матча с "красно-белой" трибуны на поле полетели петарды и файеры.

ОМОН начал наводить порядок и пригнал брандспойт. Болельщики ответили полиции вырванными креслами, на время беспорядков матч был прерван.

При этом "Спартак" выиграл у "Шинника" со счетом 1:0, обеспечив себе путь в 1/8 финала Кубка России.