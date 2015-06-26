В Сочи начала спадать вода

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В Сочи снижается уровень воды, подтопившей несколько районов города, передает ТАСС.

Аэропорт и вокзал, ранее закрытые из-за наводнения, работают в штатном режиме. В настоящее время специалисты откачивают воду и убирают оставшийся после наводнения мусор.

Для борьбы с последствиями стихии задействована группировка в количестве более 1,7 тысячи человек и 450 единиц техники, причем за сутки она была увеличена в пять раз.

Кроме того, комплексные бригады, в составе которых спасатели, врачи и психологи, оказывают помощь населению.

Напомним, на черноморское побережье обрушился мощный циклон, который принес с собой ливневые дожди.

На российские регионы обрушились грозовые ливни

Так, в Сочи подтопленными оказались автомобильные тоннели. Пользователи выкладывают в Сеть многочисленные видео с кадрами наводнения. Из некоторых микрорайонов черноморского курорта спасателям даже пришлось эвакуировать людей. Метеорологи сообщили, что в городе всего за полдня выпало две месячные нормы осадков.

Ливни привели не только к подтоплениям - часть Адлерского района осталась без электричества. Местная полиция несет службу в усиленном режиме. Из-за разгула стихии оказались затопленными около 200 жилых домов с населением более 570 человек и 450 приусадебных участков, один человек погиб.