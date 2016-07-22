В Мосводосток поступило 20 заявок о подтоплениях

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Коммунальным службам поступило 20 заявок о подтоплениях. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУП "Мосводосток". Больше половины из них уже ликвидированы.

Из-за сложных погодных условий бригады Мосводостока переведены на усиленный режим работы. Круглосуточно на столичных улицах дежурят свыше тысячи рабочих и более 200 единиц техники.

До шести утра субботы в Москве ожидаются сильные дожди с грозами, местами град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 22 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, промыв грунта. Спасатели рекомендуют горожанам в целях безопасности закрыть окна в помещениях, по возможности парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, водителям – по возможности отказаться от поездок по городу.

Сильные дожди и грозы идут в столичном регионе уже больше недели. А в ночь на 14 июля был зафиксирован сильнейший шторм за последние годы. Из-за непогоды пострадали девять человек, также повреждены десятки автомобилей и повалены тысячи деревьев.