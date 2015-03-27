Форма поиска по сайту

27 марта 2015, 19:32

Общество

В столице откроют детский сад "Гениальный малыш"

Фото:М24.ru/Михаил Сипко

На востоке столицы откроют частный детский сад "Гениальный малыш". Об этом сообщили в "Городском агентстве управления инвестициями".

Дошкольное учреждение занимает двухэтажное здание, имеет бассейн, огороженный участок для детских прогулок, оснащенный игровым и физкультурным оборудованием, и готов принять 55 воспитанников (4 группы).

Детский сад воссоздан по программе правительства Москвы "Частные инвестиции в дошкольное образование". Его реконструкция проходила в 2014-2015 годах.

"Нашей приоритетной задачей является всесторонняя поддержка столичных предпринимателей. В особенности это касается бизнеса социальной направленности – здравоохранения, культуры, образования. Мы предлагаем инвесторам вложить средства в восстановление городских зданий, а в обмен предоставляем льготную ставку арены – один рубль за один квадратный метр – в рамках наших инвестиционных программ. Это программы "Доктор рядом", восстановление объектов культурного наследия и инвестиции в школьное и дошкольное образование", – отметил исполняющий обязанности директора "Городского агентства управления инвестициями" Леонид Кострома.

дошкольное образование социальные объекты детский сад частные инвесторы Леонид Кострома

