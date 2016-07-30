Работы по нанесению дорожной разметки на Тверской перенесли на 5 и 6 августа

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Работы по нанесению дорожной разметки на участке Тверской от Моховой улицы до Настасьинского переулка планируется выполнить 5 и 6 августа. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Нанесение дорожной разметки станет завершающим этапом реконструкции проезжей части по программе благоустройства "Моя улица", говорится в сообщении.

Разметка будет в виде продольных линий, разделяющих полосы для движения. Будут также нанесены линии остановок общественного транспорта и стрелки направления движения. При этом, чтобы разметка была заметной в ночное время, ее покроют светоотражающими микрошариками.

На время работ улицу полностью перекрывать не будут.

Ранее работы по нанесению дорожной разметки на Тверской планировалось выполнить в ночь на 31 июля.