Движение в центре столицы перекроют в ночь на 1 октября

Движение машин ограничат в центре Москвы в ночь на 1 октября, передает телеканал "Москва 24".
Перекроют участок Фрунзенской набережной от Новокрымского проезда до улицы Тимура Фрунзе, это связано с проведением праздника московского троллейбуса. Ограничения будут действовать с 23:00.
Кроме того, до 18:00 субботы нельзя будет проехать по Крымскому проезду от Крымской эстакады до Фрунзенской набережной. 2 октября в течение всего дня будет закрыт участок Якиманской набережной от Большой до Малой Якиманки.
Пробег ретротроллейбусов запланирован на 11:15 и стартует от улицы Дениса Давыдова. Колонна техники пройдет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановится на Фрунзенской набережной.
К празднику в метро начали продавать специальные проездные билеты, на них изображены три троллейбуса моделей "МТБ-82Д", "СВАРЗ-МТБЭС" и "ЗиУ-5", которые в числе прочих примут участие в ретровыставке