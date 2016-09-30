Движение в центре столицы перекроют в ночь на 1 октября

Движение машин ограничат в центре Москвы в ночь на 1 октября, передает телеканал "Москва 24".

Перекроют участок Фрунзенской набережной от Новокрымского проезда до улицы Тимура Фрунзе, это связано с проведением праздника московского троллейбуса. Ограничения будут действовать с 23:00.

Кроме того, до 18:00 субботы нельзя будет проехать по Крымскому проезду от Крымской эстакады до Фрунзенской набережной. 2 октября в течение всего дня будет закрыт участок Якиманской набережной от Большой до Малой Якиманки.