30 сентября 2016, 09:25

Город

Движение в центре столицы перекроют в ночь на 1 октября

Движение машин ограничат в центре Москвы в ночь на 1 октября, передает телеканал "Москва 24".

Перекроют участок Фрунзенской набережной от Новокрымского проезда до улицы Тимура Фрунзе, это связано с проведением праздника московского троллейбуса. Ограничения будут действовать с 23:00.

Кроме того, до 18:00 субботы нельзя будет проехать по Крымскому проезду от Крымской эстакады до Фрунзенской набережной. 2 октября в течение всего дня будет закрыт участок Якиманской набережной от Большой до Малой Якиманки.

Праздник московского троллейбуса, приуроченный к 83-летию регулярного троллейбусного движения в столице, пройдет 1 октября. С 12:00 до 15:00 на Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Тимура Фрунзе горожане увидят более 20 старинных троллейбусов и автомобилей. Можно будет зайти внутрь машин, сфотографироваться с ними, а также с актерами, переодетыми в костюмы разных эпох. Москвичей ждут развлекательная программа, конкурсы, призы и памятные сувениры.

Пробег ретротроллейбусов запланирован на 11:15 и стартует от улицы Дениса Давыдова. Колонна техники пройдет по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановится на Фрунзенской набережной.

К празднику в метро начали продавать специальные проездные билеты, на них изображены три троллейбуса моделей "МТБ-82Д", "СВАРЗ-МТБЭС" и "ЗиУ-5", которые в числе прочих примут участие в ретровыставке

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
дороги ограничения движения

