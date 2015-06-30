Форма поиска по сайту

30 июня 2015, 14:41

Первая велополоса на Бульварном кольце откроется 4 июля

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Первая велополоса в Москве, оборудованная на части Бульварного кольца, откроется 4 июля, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Сейчас на трассе идут работы по организации движения как велосипедистов и пешеходов, так и автомобилистов. Общая протяженность полосы составит около 9 километров, прогнозируемое количество велосипедистов – не менее 10 тысяч человек в день.

В департаменте добавили, что проект реализуется без капитальной реконструкции и дополнительных вложений: размещение полосы выполняется за счет изменения ширины существующих полос и общей оптимизации. "Велополоса создается в рамках ежегодных плановых работ по переразметке улиц", – подчеркнули в пресс-службе.

"Москва в цифрах": По Бульварному на велосипеде

Напомним, велополоса пройдет от Никитского до Чистопрудного бульвара, ее длина в одном направлении составит 4,5 километра. Охватит она следующие бульвары:

  • Тверской;
  • Страстной;
  • Петровский;
  • Рождественский;
  • Сретенский.

    • Ссылки по теме


    Велополоса будет расположена параллельно бордюру. От проезжей части ее отгородят искусственными бордюрами, а частично – парковкой для автомобилей.

    Чтобы создать велодорожку, ширину полос для движения сузят с 3,5 до 3 метров. При этом их количество, а также схема движения не изменятся.
    Для велосипедистов на Бульварном кольце установят светофоры, специальные знаки, заменят решетки канализации на диагональные, нанесут разметку, предупреждающую об опасных участках.

    Парковаться на велополосе будет запрещено. За остановку и стоянку на ней нарушитель заплатит штраф в 2500 рублей.

    Как рассказала m24.ru заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева c велодорожкой будут соединены все станции велопроката.

    Велополоса будет работать в тестовом режиме. Если этот проект окажется удачным, то велодорожка может появиться на протяжении всего Бульварного кольца.

    Велодорожки в столице планируют организовать вдоль набережных Москвы-реки. Их протяженность должна составить 246 километров.

    Также в городе появится велотрасса "Зеленое кольцо". Она соединит все основные парки столицы с метро, крупными транспортными узлами и набережными.

    Трасса будет около 75 километров длиной, она пройдет через 18 станций метро и свяжет между собой жилые районы.

