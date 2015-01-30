Движение транспорта ограничат в Хамовниках из-за репетиции парада Победы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение автомобилей по проезду Девичьего поля (от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком) в Хамовниках ограничат в феврале. Это связано с подготовкой к параду Победы.

В Военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Хамовниках пройдут учения, связанные с проведением парада на Красной площади, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Движение ограничат 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25 и 27 февраля с 07.00 до 09.30. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты следования.

Ранее сообщалось об ограничениях автомобильного движения по проезду Девичьего поля в январе.

Напомним, московские власти планируют транслировать онлайн на портале "Окно в город" репетицию и парад, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Трансляцию с портала "Окно в город" смогут использовать и москвичи, которые придут просмотреть на мероприятие своими глазами. С помощью сервиса можно будет узнать, что техника выехала и успеть подойти в нужное место.

Проход военных машин начнут показывать с самого начала - с момента выезда с Ходынского поля. Дальше она обычно движется по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и прибывает на Красную площадь.

В отличие от просмотра парада Победы по телевизору, пользователь портала "Окно в город" сможет сам выбрать, с какой точки ему наблюдать за торжественным мероприятием. По федеральным каналам видеотрансляцию парада будут показывать более крупным планом, но на что именно смотреть, решит оператор.