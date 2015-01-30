Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

30 января 2015, 16:29

Движение транспорта ограничат в Хамовниках из-за репетиции парада Победы

дороги Парад Победы Хамовники учения трафик ограничение движения транспорта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение автомобилей по проезду Девичьего поля (от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком) в Хамовниках ограничат в феврале. Это связано с подготовкой к параду Победы.

В Военном учебно-научном центре Сухопутных войск в Хамовниках пройдут учения, связанные с проведением парада на Красной площади, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Движение ограничат 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25 и 27 февраля с 07.00 до 09.30. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты следования.

Ранее сообщалось об ограничениях автомобильного движения по проезду Девичьего поля в январе.

Напомним, московские власти планируют транслировать онлайн на портале "Окно в город" репетицию и парад, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ссылки по теме

Трансляцию с портала "Окно в город" смогут использовать и москвичи, которые придут просмотреть на мероприятие своими глазами. С помощью сервиса можно будет узнать, что техника выехала и успеть подойти в нужное место.

Проход военных машин начнут показывать с самого начала - с момента выезда с Ходынского поля. Дальше она обычно движется по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и прибывает на Красную площадь.

В отличие от просмотра парада Победы по телевизору, пользователь портала "Окно в город" сможет сам выбрать, с какой точки ему наблюдать за торжественным мероприятием. По федеральным каналам видеотрансляцию парада будут показывать более крупным планом, но на что именно смотреть, решит оператор.

Сайты по теме

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать