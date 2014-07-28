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28 июля 2014, 12:45

На трассах появятся билборды о весовом контроле грузовиков

дороги грузовики билборды информационные плакаты

Фото: ИТАР-ТАСС

Водителей грузовиков предупредят о весовом контроле на МКАД с помощью информационных плакатов. Соответствующий конкурс объявил "Центр организации дорожного движения", заявка размещена на портале госзакупок.

Информационные плакаты (билборды) размером 3 на 6 метров разместят на основных магистралях Московской области: Новорязанском, Рязанском, Варшавском, Симферопольском, Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Новорижском шоссе, а также на Шоссе Энтузиастов.

Победителю конкурса предстоит изготовить 250 информационных плакатов. Срок выполнения работ с момента подписания контракта по 20 декабря 2014 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 2,8 миллиона рублей.

Напомним, что с 1 марта 2013 года ограничение по весу для транзитного грузового транспорта составляет 12 тонн при движении по МКАД и внутри кольцевой автодороги с 6:00 до 22:00. На участке между ЖД-кольцом и Третьим транспортным кольцом разрешен проезд автомобилей с грузоподъемностью до 7 тонн. Внутри Третьего транспортного кольца и Садовом кольце вес автомобиля не должен превышать 1 тонны. На сайте госуслуг можно получить разовый пропуск на проезд в дневное время, если перевозка необходима для поддержания жизнедеятельности Москвы.

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Как ранее сообщало M24.ru, на постах весового контроля грузовиков на МКАД установят видеорегистраторы. На проверяющих повесят карманные камеры, которые зафиксируют время и место взвешивания, запишут разговоры с водителями. Сегодня на МКАД функционируют три пункта передвижного весового контроля. Они меняют место положения в течение дня, чтобы водители грузовиков не выбирали пути объезда.

Кроме того, власти Подмосковья могут разрешить владельцам большегрузов, задержанных за перевес, "перебрасывать" товар на другие автомобили и продолжать движение.

Согласно ст. 12.21.1 КоАП, штрафы за перегруз сейчас составляют от 2 до 2,5 тысяч рублей. Если нарушитель попадается не впервые, ему грозит лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Для должностных лиц ответственность за превышение норм перевозки составляет от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.

Так, в период с 1 августа 2013 года по 12 июня 2014 года было взвешено свыше 18 тысяч грузовиков. По итогам проверок было выписано более 3 тысяч актов об административном правонарушении.

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