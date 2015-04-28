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28 апреля 2015, 13:01

Новый тоннель разгрузит Дмитровскую развязку – Собянин

дороги строительство Дмитровское шоссе развязка путепровод тоннель Сергей Собянин городское управление

Фото: mos.ru

В составе развязки Дмитровского шоссе и МКАД открыты новый тоннель и путепровод. Движение по ним открыл Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году мы запустили первую очередь этой развязки, сейчас запускаем вторую очередь. И я надеюсь, что к августу месяцу все работы в этом направлении будут закончены", – сказал мэр.

По его словам, проект планируется завершить ко Дню города. Сергей Собянин добавил, что открытый сегодня тоннель является сложнейшим архитектурным сооружением.

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В рамках второго этапа реконструкции было построено 1,3 километра дорог. Строители возвели левоповоротный тоннель на съезде с Дмитровского шоссе на МКАД, в продолжение которого построены путепровод через железнодорожные пути Савеловского направления и съезд с путепровода на МКАД. Также возведен совмещенный с левоповоротным транзитный тоннель в сторону области вдоль Дмитровского шоссе.

Напомним, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе, начавшаяся в марте 2012 года, позволит заменить устаревшую развязку типа "клеверный лист" развязкой с направленными съездами. В результате существенно увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе и северного участка МКАД.

Ранее сообщалось, что Москва уступила первое место в рейтинге самых загруженных городов мира. Теперь столица занимает четвертое место, а лидером по пробкам стал Стамбул.

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