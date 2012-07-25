На Новорязанском шоссе построят новую эстакаду

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы утвердили проект планировки транспортной развязки на пересечении Новорязанского шоссе с улицей Генерала Кузнецова - улицей Маршала Полубоярова, информирует пресс-служба "Москомстройинвеста".

"Транспортно-планировочное решение предусматривает строительство эстакады по прямому ходу Новорязанского шоссе. Протяженность эстакады составляет 1,42 км. Эстакада запроектирована шириной 29,5 метров, что включает в себя две проезжие части шириной по 11,25 метров (про 3 полосы движения в одном направлении), разделенных барьерным ограждением шириной 1,5 м", - уточняется в материалах.

Данный проект строительства разработан уже с учетом размещения здесь в будущем транспортно-пересадочного узла "Котельники".

Как отмечают в ведомстве, боковые проезды запроектированы по 10,5 метров (по 3 полосы движения); ширина проезда для общественного транспорта вдоль четной стороны Новорязанского шоссе составит 7,5 метров на две полосы движения.

"В этом узле предлагается организация левого поворота с улицы Генерала Кузнецова в область с организацией светофорного объекта. Левые повороты из центра в район Жулебино организуются через развороты в подэстакадном пространстве", - поясняется в пресс-релизе.

Отметим, левоповоротное движение со светофорным регулированием сохранится лишь для пассажирского транспорта на примыкании улицы Маршала Полубоярова.