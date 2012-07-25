Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 июля 2012, 20:00

На Новорязанском шоссе построят новую эстакаду

дороги строительство Москомстройинвест власть

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы утвердили проект планировки транспортной развязки на пересечении Новорязанского шоссе с улицей Генерала Кузнецова - улицей Маршала Полубоярова, информирует пресс-служба "Москомстройинвеста".

"Транспортно-планировочное решение предусматривает строительство эстакады по прямому ходу Новорязанского шоссе. Протяженность эстакады составляет 1,42 км. Эстакада запроектирована шириной 29,5 метров, что включает в себя две проезжие части шириной по 11,25 метров (про 3 полосы движения в одном направлении), разделенных барьерным ограждением шириной 1,5 м", - уточняется в материалах.

Данный проект строительства разработан уже с учетом размещения здесь в будущем транспортно-пересадочного узла "Котельники".

Как отмечают в ведомстве, боковые проезды запроектированы по 10,5 метров (по 3 полосы движения); ширина проезда для общественного транспорта вдоль четной стороны Новорязанского шоссе составит 7,5 метров на две полосы движения.

"В этом узле предлагается организация левого поворота с улицы Генерала Кузнецова в область с организацией светофорного объекта. Левые повороты из центра в район Жулебино организуются через развороты в подэстакадном пространстве", - поясняется в пресс-релизе.

Отметим, левоповоротное движение со светофорным регулированием сохранится лишь для пассажирского транспорта на примыкании улицы Маршала Полубоярова.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать