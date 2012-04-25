В городе будет организована интегрированная система движения

Московские власти собираются внедрить в городе интегрированную систему организации движения транспорта, которая поможет избежать заторов в период работ по реконструкции вылетных магистралей, сообщает газета "Известия".

"Когда мы начали разрабатывать проект организации движения на время ремонтных работ, мы приняли решение сделать его сразу на все магистрали", - заявил глава столичного Департамента градостроительства.

Для повышения пропускной способности дорог будет создано 26 участков с адаптивным управлением: сфетофоры на них будут ориентироваться на показания специальных датчиков загруженности проезжей части. Еще шесть участков будут оснащены системой координированного управления: движение будет организовано так, что светофоры будут зависеть друг от друга и создавать «зеленую волну».