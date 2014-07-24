Светофоры на 600 перекрестках заработали в режиме "кругом красный"

На 600 перекрестках светофоры заработали в режиме "кругом красный"

Светофоры более чем на 600 перекрестках заработали в режиме " три секунды кругом красный", рассказал M24.ru заместитель руководителя столичного Центра организации движения (ЦОДД) Александр Попов. Он предупреждает аварии и скопление автомобилей на крупных перекрестках.

"Этот режим действует на всех крупных перекрестках во всех городских округах. Каждый раз, когда для какого-то направления должен загореться зеленый сигнал, ему предшествует период в три секунды, когда на всех направлениях горит красный свет", - рассказал Попов. По данным ЦОДД, сейчас в Москве таким образом работают светофоры на более чем 600 столичных перекрестках.

По словам Попова, этот режим позволяет в условиях затрудненного движения успеть проехать перекресток всем водителям, которые находятся в хвосте потока. Кроме того, режим "три секунды кругом красный", позволяет предупредить аварийные ситуации на перекрестках. "Предположим, водитель пытался проскочить на зеленый свет и не успевает, при этом он оказывается на перекрестке. Если бы сразу включался разрешающий сигнал для других направлений, то могла бы случиться авария со встречным потоком", - отметил Попов. А дополнительные секунды, во время которых горит красный свет, позволяют водителям сориентироваться в ситуации на перекрестке.

Как заявил M24.ru аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский, режим "три секунды кругом красный" необходим прежде всего для предотвращения заторов на перекрестках. "Если водители не успевают полностью проехать перекресток к моменту переключения сигналов, то, когда поедут автомобили другого направления может образоваться затор – водители как бы запрут друг друга на перекрестке", - пояснил эксперт. Три секунды – это время, за которое перекресток успевает полностью освободиться от автомобилей.

По мнению Полянского, такой режим работы светофоров актуален для крупных перекрестков. "На маленьких пересечениях водители и так отлично ориентируются в ситуации", - заявил эксперт.

Дарья Миронова