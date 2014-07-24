Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

24 июля 2014, 00:01

Светофоры на 600 перекрестках заработали в режиме "кругом красный"

дороги светофоры Александр Попов режим работы

На 600 перекрестках светофоры заработали в режиме "кругом красный"

Светофоры более чем на 600 перекрестках заработали в режиме " три секунды кругом красный", рассказал M24.ru заместитель руководителя столичного Центра организации движения (ЦОДД) Александр Попов. Он предупреждает аварии и скопление автомобилей на крупных перекрестках.

"Этот режим действует на всех крупных перекрестках во всех городских округах. Каждый раз, когда для какого-то направления должен загореться зеленый сигнал, ему предшествует период в три секунды, когда на всех направлениях горит красный свет", - рассказал Попов. По данным ЦОДД, сейчас в Москве таким образом работают светофоры на более чем 600 столичных перекрестках.

По словам Попова, этот режим позволяет в условиях затрудненного движения успеть проехать перекресток всем водителям, которые находятся в хвосте потока. Кроме того, режим "три секунды кругом красный", позволяет предупредить аварийные ситуации на перекрестках. "Предположим, водитель пытался проскочить на зеленый свет и не успевает, при этом он оказывается на перекрестке. Если бы сразу включался разрешающий сигнал для других направлений, то могла бы случиться авария со встречным потоком", - отметил Попов. А дополнительные секунды, во время которых горит красный свет, позволяют водителям сориентироваться в ситуации на перекрестке.

Как заявил M24.ru аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский, режим "три секунды кругом красный" необходим прежде всего для предотвращения заторов на перекрестках. "Если водители не успевают полностью проехать перекресток к моменту переключения сигналов, то, когда поедут автомобили другого направления может образоваться затор – водители как бы запрут друг друга на перекрестке", - пояснил эксперт. Три секунды – это время, за которое перекресток успевает полностью освободиться от автомобилей.

По мнению Полянского, такой режим работы светофоров актуален для крупных перекрестков. "На маленьких пересечениях водители и так отлично ориентируются в ситуации", - заявил эксперт.

Дарья Миронова

Сюжеты: Проекты , Москва для автомобилистов

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать