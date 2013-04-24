Волоколамское шоссе расширят до 5 полос

В Москве начнется реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградки. Об этом во время пресс-конференции в среду заявил префект Северо-Западного округа Владимир Говердовский.

"В ближайшее время начнется реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с планируемым окончанием работ в 2015 году", - сообщил он.

Также префект добавил, что Волоколамское шоссе планируется расширить до 5 полос, там будет построено три эстакады.

Кроме того, по словам Говердовского, в рамках строительства Северо-Западной хорды ведется реконструкция улично-дорожной сети улицы Народного Ополчения.