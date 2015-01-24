Дорожная ситуация в городе оценивается в три балла

Фото: M24.ru

Средняя загруженность дорог столицы днем составила 3 балла, что соответствует обычному уровню, сообщается на портале "Яндекс Пробки".

Наиболее загруженные магистрали в середине дня:

Волгоградский проспект из центра (5 баллов);

Волгоградский проспект в центр (6 баллов);

шоссе Энтузиастов в центр (6 баллов);

Люблинская улица в центр (6 баллов).

На проспекте Андропова из центра отмечено необычно свободное движение - 2 балла, что на 2 балла ниже обычного.

Как ранее сообщало M24.ru, с последствиями сильного снегопада, обрушившимся на столицу, борются более 14 тысяч снегоуборочных машин и 40 тысяч коммунальщиков. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день и прекратится только около 20.00.

В некоторых районах города наблюдаются метели. Высота сугробов превысила 30 сантиметров. Ситуация осложняется тем, что минувшей ночью в городе прошел ледяной дождь.

Функционируют все 56 стационарных и 150 мобильных снегосплавных пунктов, общая мощность которых более 550 тысяч кубометров снега в сутки.