Добраться от Москвы-сити до ЦКАД можно будет без пробок - Решетников

"Интервью": Максим Решетников - о первой платной дороге в Москве

С появлением северного дублера Кутузовского проспекта у москвичей появится возможность без пробок доехать от Москвы-сити до Центральной кольцевой автодороги. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

По его словам, в городе впервые за много лет строится, а не реконструируется такая длинная дорога (11 километров). Трасса станет платной и пройдет от московского международного делового центра "Москва-Сити" до Молодогвардейской транспортной развязки. На МКАДе дорога соединится с выездом на трассу в обход Одинцова - еще одну платную магистраль.

Инвестором стало дочернее предприятие компании "Лидер", управляющей активами пенсионных фондов. Компания специализируется на строительстве дорог. Именно "Лидер" построил скоростную объездную трассу вокруг подмосковного города Одинцово, продолжением которой будет северный дублер, отметил глава департамента.

Соглашение о строительстве северного дублера устанавливает предел стоимости проезда по трассе. На данный момент он составляет 230 рублей.

"Вопрос ценообразования решает инвестор. Но в то же время в концессионном соглашении установлен некий предел, который привязан к плате по объезду города Одинцово. И, например, в действующих ценах предел будет составлять 230 рублей. Насколько мы знаем, инвестор рассчитывает на стоимость от 150 до 200 рублей", - пояснил Решетников.

По словам руководителя департамента, проектирование дороги начнется в следующем году. Трасса должны быть построена и запущена не позднее 2021 года.

Концессионное соглашение будет действовать 40 лет. Затем дорога станет городской и, возможно, бесплатной. "Это будет уже решение городских властей, очевидно, после обсуждения с жителями на тот момент", - пояснил Решетников.

ЦКАД Строительство Центральной кольцевой автодороги планируют завершить к 1 января 2019 года. По планам, ЦКАД должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса, которые замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 километров от столицы. Строительство Центральной кольцевой автодороги планируют завершить к 1 января 2019 года. По планам, ЦКАД должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса, которые замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 километров от столицы. ЦКАД будет представлять собой автомагистраль длиной в 530 километров и шириной в шесть полос - по три в каждом направлении. Водители смогут разгоняться на некоторых участках дороги до 130 километров в час. Объем инвестиций в строительство дороги составит порядка 300 миллиардов рублей. Дорога позволит разгрузить МКАД, радиальные выезды и городскую уличную сеть от большегрузного и транзитного транспорта.

"Дорога строится без капитального гранта. Иными словами, без каких-либо инвестиционных вложений со стороны города. Исключением будут только затраты города, связанные с выкупом земли, а также софинансирование вместе с инвестором части расходов на освобождение территории и на вынос инженерных коммуникаций", - добавил Решетников.

Как пояснил руководитель департамента, власти не гарантируют, что платной дорогой будут пользоваться. "Практика тех концессионных соглашений, которые есть в стране, - это либо капитальный грант, либо гарантия трафика, то есть некая гарантия доходности инвестора. Мы говорим о том, что Москва - достаточно привлекательное место для того, чтобы строить дороги без каких-либо гарантий трафика", - пояснил Решетников.

Напомним, северный дублер Кутузовского проспекта станет первой в стране дорогой, построенной на внебюджетные деньги.

3 декабря заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина и директор "Новой концессионной компании" Михаил Быханов подписали соглашение о строительстве и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта.

В ведомстве отмечают, что заключенное соглашение станет первой в стране автодорожной концессией (договор о передаче прав на объект), которая не предусматривает государственного участия.

Северный дублер Кутузовского проспекта сделают платной трассой

Согласно договору, инвестор вкладывает в строительство около 40 миллиардов рублей, причем вернутся деньги за счет платы за проезд. Общий срок действия соглашения – 40 лет.

При этом инвестор может и недополучить прибыль из-за заторов при съезде с трассы в районе "Москвы-Сити". Специально на этот случай были установлены условия наступления соответствующего "страхового случая". Как отметили в департаменте, такой случай наступает только тогда, когда скорость движения на дублере будет менее 20 км/час дважды в сутки на протяжении 1,5 часа подряд или единожды на протяжении 2,5 часа в сутки, а число таких заторов превысит 50 в год.

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта начнется в 2015 году и должно быть завершено не позднее 2020 года. Протяженность трассы составит около 11 километров и шириной не менее 4 полос. Также на ней не будет светофоров.

Большая ее часть будет проходить по эстакадам и мостам от Молодогвардейской транспортной развязки до Московского международного делового центра "Москва-Сити". В сутки ожидается поток из 30-40 тысяч автомобилей.