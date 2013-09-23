Теперь их восемнадцать: на Ленинском проспекте появилась "выделенка"

На Ленинском проспекте открывается выделенная полоса

В Москве 21 сентября открывается выделенная полоса по Ленинскому проспекту. Она пройдет от Большого Каменного моста до Якиманского проезда, захватит сам Якиманский проезд, улицу Большая Якиманка, а далее пойдет по Ленинскому проспекту до самой МКАД. Это будет 18-я по счету "выделенка" в Москве.

Напомним, ранее полосу хотели открыть после реконструкции Ленинского проспекта, однако в июле Сергей Собянин объявил, что строительные работы на магистрали откладываются - до утверждения схемы строительства двух новых станций метрополитена в Новой Москве.

Всего в Москве к концу 2013 года планируется запустить пять выделенных полос движения общей протяженностью 197 километров. Это участки на Ленинградском шоссе (от МКАД до "Сокола"), Большой Дорогомиловской улице (направление в центр, на всем протяжении); Люблинской улице (от Проектируемого проезда №5396 до Волгоградского проспекта); проспекте Маршала Жукова - Звенигородском шоссе (от Крылатской улицы до улицы 1905 года); а также на Дмитровском шоссе. Кроме того, в рамках реконструкции Ярославского шоссе обустроят по одной выделенной полосе в каждую сторону.

В столице появится еще 84 километра выделенных полос

Таким образом, к концу года в Москве будет 18 "выделенок". В Мосгортрансе заявляют, что движение по этим полосам увеличивает скорость общественного транспорта на 16%. При этом потери рейсов из-за опозданий, вызванных пробками на дорогах, сократились на четверть.

На Садовом кольце и в Новой Москве

"Выделенки" могут появиться на Садовом кольце, этот вопрос рассматривают в столичном департаменте транспорта, заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

Две выделенные полосы планируется запустить в сентябре в Новой Москве. Первая - протяженностью более 20 километров - будет на Киевском шоссе и протянется от МКАД за аэропорт "Внуково".

Помимо других видов общественного транспорта право пользования "выделенками" в Москве с 1 сентября получили такси, но только те, которые имеют желтые номера. Кроме того, в таких машинах должны быть установлены система ГЛОНАСС и таксометр.

История вопроса Первая "выделенка" появилась в Москве в июле 2009 года - на Волоколамском шоссе. В начале января 2011 года спецполоса для общественного транспорта была открыта на проспекте Андропова. С осени прошлого года такие участки стали активно появляться на других дорогах города. Всего в Москве на сегодня действуют 157 километров выделенных полос, до конца года будет открыто еще 40 километров. Также планируется соединить выделенными полосами столицу и область. "Выделенки" будут продлены до Химок, Балашихи, Лыткарина и Немчинова. Московский опыт с организацией "выделенок" в России был не первым. В 2006 году выделенные полосы появились на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, а в 2008-2010 годах - в Казани, на большинстве улиц шириной не менее трех полос.



Сергей Новиков