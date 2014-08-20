Правоохранители расследуют серию убийств на дорогах Подмосковья

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Правоохранители расследуют серию убийств автомобилистов на дорогах Московской области. Преступления совершены одним и тем же способом в течение последних месяцев.

По данным следователей, 3 мая на 84-м километре трассы М-4 "Дон" был найден автомобиль KIA Ceed, возле которого лежали тела застреленных мужчины и женщины. У самой машины было повреждено колесо, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГСКУ СК РФ по Московской области.

В июле на 45-м километре трассы М-4 застрелили 53-летнего водителя – уроженца Тульской области. Колесо его машины также было повреждено.

Третье похожее преступление произошло на обочине Малого бетонного кольца в районе деревни Фоминское. Тело нашли 18 августа. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Примечательно, что во всех случаях убийцы не взяли с места преступления ценные вещи своих жертв.

Следователи не исключают, что к преступлениям причастны одни и те же лица.