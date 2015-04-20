Из-за репетиции парада Победы 21 апреля в центре города ограничат движение

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Движение транспорта в центре столицы ограничат вечером 21 апреля. Это будет связано с репетицией парада Победы, сообщает инфоцентр департамента транспорта.

Так, с 22.00 до окончания мероприятия транспорт не будет ходить по Тверской улице от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по Моховой, улице Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару и Большому Путинковскому переулку.

Кроме того, 22, 24, 27 апреля с 06.00 до 07.00 часов, а также 23 и 28 апреля с 07.00 до 09.30 часов ограничат движение по проезду Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.

Ранее сообщалось, что из-за репетиции парада Победы 6, 8 и 10 апреля на 50 минут приостанавливали свою работу московские аэропорты. Это было связано с подготовкой авиационных групп, принимающих участие в параде.

До 9 мая проведут 10 тренировок на территории Алабина, а одна генеральная репетиция пройдет в небе над Москвой.