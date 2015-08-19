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19 августа 2015, 09:36

Началось строительство второй части Волоколамского путепровода

дороги проекты стройкомплекс Москвы путепроводы Волоколамский путепровод строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В столице началось строительство второй части Волоколамского путепровода по направлению в центр города. Первая часть эстакады в сторону области уже построена, также строители завершили монтаж трамвайного путепровода, сообщает пресс-служба департамента строительства.

В настоящее время ведутся буровые работы для закладки фундаментов опор эстакады.

"Мы реконструируем путепровод через пути Малого кольца Московской железной дороги. Раньше здесь было достаточно узкое место. Автомобилисты, выезжая из Волоколамского туннеля, попадали в это "бутылочное горло", – заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, открыть движение по путепроводам планируется в начале будущего года.

Волоколамский путепровод над путями МКЖД состоит из трех транспортных сооружений – автодорожного (174 метров) и трамвайного (100 метров) путепроводов, а также технологической эстакады (100 метров).

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В рамках реконструкции будет проведена полная замена конструкций обоих путепроводов с увеличением габаритов для движения поездов по МКЖД до 6,9 метра, а также замена конструкций технологической эстакады.

Число полос движения по автодорожному путепроводу в результате реконструкции увеличится с 6 до 10, в том числе появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта. Также предусмотрена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и двух подземных переходов (возле домов 14 и 26 по Волоколамскому шоссе). Всего в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,9 километра дорог.

Одновременно на Волоколамском шоссе ведется строительство эстакады длиной 1,7 километра, которая позволит улучшить трафик в районе станций метро "Тушинская" и "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии.

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