Скорость в Алабяно-Балтийском тоннеле 20 июля снизят до 40 км/ч

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Скорость движения по Алабяно-Балтийскому тоннелю 20 июля по техническим причинам снизят до 40 км/ч, сообщает Агентство "Москва".

Соответствующие дорожные знаки будут заблаговременно установлены сотрудниками ГКУ "ЦОДД". Сроки действия скоростных ограничений не уточняются.

Напомним, что Алабяно-Балтийский тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией "Подмосковная" Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.



Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.

В тоннеле предусмотрено движение общественного транспорта по выделенной полосе, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.