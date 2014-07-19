На шоссе Энтузиастов откроют 4 подземных перехода и 7 км дублеров

Фото: m24.ru

В скором времени будет завершена реконструкция шоссе Энтузиастов, и там откроют 4 подземных перехода и 7 км дорог-дублеров, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что также будет запущена выделенная полоса для общественного транспорта протяженностью 24 км.

"Особые затруднения были связаны с участком на пересечении шоссе Энтузиастов с так называемым Четвертым транспортным кольцом. Пришлось переносить большой объем инженерных коммуникаций", - рассказала Бочкарев.

Напомним, проект реконструкции шоссе Энтузиастов предусматривает расширение проезжей части магистрали до четырех полос движения в оба направления и строительство боковых проездов-дублеров вдоль шоссе.

На остановках общественного транспорта будет устроен 31 заездной карман для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Для безопасности участников дорожного движения по оси центральной разделительной полосы на участке от Андроньевской площади до улицы Сталеваров предусмотрена установка ограждения.