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19 июля 2014, 20:14

На шоссе Энтузиастов откроют 4 подземных перехода и 7 км дублеров

дороги строительство переходы Андрей Бочкарев шоссе Энтузиастов строительство и реконструкция

Фото: m24.ru

В скором времени будет завершена реконструкция шоссе Энтузиастов, и там откроют 4 подземных перехода и 7 км дорог-дублеров, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что также будет запущена выделенная полоса для общественного транспорта протяженностью 24 км.

"Особые затруднения были связаны с участком на пересечении шоссе Энтузиастов с так называемым Четвертым транспортным кольцом. Пришлось переносить большой объем инженерных коммуникаций", - рассказала Бочкарев.

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Напомним, проект реконструкции шоссе Энтузиастов предусматривает расширение проезжей части магистрали до четырех полос движения в оба направления и строительство боковых проездов-дублеров вдоль шоссе.

На остановках общественного транспорта будет устроен 31 заездной карман для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Для безопасности участников дорожного движения по оси центральной разделительной полосы на участке от Андроньевской площади до улицы Сталеваров предусмотрена установка ограждения.

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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