Движение в ЦАО ограничат из-за прибытия Креста Андрея Первозванного

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19 июля движение в районе Фрунзенской набережной будет ограничено. Эти меры связаны с прибытием Креста апостола Андрея Первозванного в храм Христа Спасителя.

Об этом сообщает официальный Twitter информационного центра Департамента транспорта.

Также с 19 по 25 июля продлевается время работы станции метро "Кропоткинская". Северный вестибюль станции (выход к Храму Христа Спасителя) будет открыт для входа и выхода пассажиров с 5 часов 30 минут до часа ночи. Паломникам советуют добираться до храма Христа Спасителя от станции метро "Парк культуры", чтобы не проходить лишний участок пути.

Режим работы изменяет и сам храм Христа Спасителя. Он будет открыт с 8.00 до 22.00, а при необходимости собор будет работать и дольше. Детей, беременных женщин и инвалидов обещают пускать без очереди.

Напомним, в храм Христа Спасителя прибывает одна из самых почитаемых святынь христианства - Крест апостола Андрея Первозванного. 19 июля крест доставят в храм Христа Спасителя, где он будет находиться неделю.

Крест прибыл в Россию по случаю торжеств, посвященных 1025-летию Крещения Руси. 11 июля реликвия была доставлена в Санкт-Петербург, после чего крест побывал в Одинцово и Дмитрове. По приблизительным оценкам, реликвии поклонились более 250 тысяч верующих.

После пребывания в храме Христа Спасителя святыню на поезде перевезут в Киев.

Крест Андрея Первозванного Крест, на котором был распят апостол Андрей Первозванный, хранится в Греции в соборе города Патры и является одной из самых главных святынь христианства. Реликвия хранилась в Патрах до XIII века, когда крест перевезли в Марсель. Крест, на котором был распят апостол Андрей Первозванный, хранится в Греции в соборе города Патры и является одной из самых главных святынь христианства. Реликвия хранилась в Патрах до XIII века, когда крест перевезли в Марсель. Святыня чудом уцелела во время Французской революции 1789 года, когда повстанцы бросили крест в огонь. Реликвию спас католический священник, которому удалось вытащить части креста из огня. Их заключили в киот. Апостола Андрея распяли на косом кресте головой вниз. По многочисленным свидетельствам верующих, многие из них исцелились, прикоснувшись к святыне.

