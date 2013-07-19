Смоленскую набережную планируют сузить до двух полос

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Московские власти готовят проект реконструкции Смоленской набережной, рассказал M24.ru и.о. руководителя департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. По его словам, автомобильную дорогу предполагается сузить с шести до двух полос, а на освободившемся месте вдоль Москвы-реки сделать пешеходную зону, велодорожки и высадить деревья.

"Это не самая забитая магистраль. Три автомобильных ряда в каждую сторону никому не нужны, а люди там даже боятся переходить дорогу", - утверждает Кульбачевский. Чиновник пояснил, что проект пока только обсуждается, реализация может начаться не раньше 2014-2015 года.

Напомним, московские власти приступили к разработке масштабного проекта освоения Москвы-реки. И.о. заммэра Москвы Марат Хуснуллин оценил его примерно в 100 млрд рублей. По словам Кульбачевского, в Москве не хватает общественных пространств у воды. "Город исторически так развивался: еще в советские времена набережные заасфальтировали и сделали там дороги. И хотя Москва-река должна быть санитарно-защитной зоной, она никак не защищена от вредных веществ, с пролегающих рядом дорог в воду попадает автомобильная крошка, - подчеркнул он. – Поэтому мы хотим на некоторых набережных сузить улично-дорожную сеть и организовать там общественное пространство: пешеходные зоны, велодорожки, высадить деревья".

Напомним, в начале июня в Москве открылась самая длинная велодорожка общей протяженностью 16 км от "Музеона" до Парка Победы. 3 км дорожки проходят по Фрунзенской набережной. От проезжей части ее отделяют зеленые насаждения. Правда, на Фрунзенской набережной было решено не сужать пространство для автомобилей. А вот Крымская набережная в ближайшее время станет полностью пешеходной. В обновленном виде ее планируется открыть в сентябре - октябре этого года.

Председатель Союза пешеходов России Владимир Соколов поддерживает идею о создании общественного пространства на Смоленской набережной. "Сейчас на набережных пешеходам невозможно находиться, особенно инвалидам или москвичам с детьми", - уверен Соколов.

Тем временем, аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский опасается, что сужение автомобильных полос на Смоленской набережной может привести к дополнительной нагрузке на Садовое кольцо и прилегающие улицы. "Дорога пользуется спросом у автомобилистов. Большой поток едет на Краснопресненскую набережную, Новый Арбат. Сужать ее можно, только если будут приняты какие-то компенсирующие решения", - говорит Полянский.

Экс-глава НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко полагает, что, улично-дорожную сеть можно расширить, если сделать полосы на сваях прямо над водой. Они должны быть расположены ниже уровня набережной. По словам Ткаченко, подобная идея уже обсуждалась в Москве несколько лет назад. "Такие дороги можно сделать бессветофорными, чтобы автомобилисты могли быстро доехать от одного моста к другому", - полагает эксперт.

Руководитель лесной программы "Гринпис" Алексей Ярошенко отметил, что негативное воздействие автомобильных дорог на Москву-реку не так велико, она больше страдает от выбросов нефтепродуктов в воду. Эколог поддержал высадку деревьев на Смоленской набережной. По его словам, задача зелени – нейтрализовать вредные выхлопы и снижать уровень шума. Поэтому высаживать деревья вдоль набережной надо не в кадки, а в почву, чтобы были высокие стволы и широкие кроны. При этом по его словам, немногие растения выдержат загазованный воздух центра Москвы и загрязненные солью и тяжелыми металлами почвы.

"Москва находится севернее других мировых мегаполисов, где, например, активно высаживают буки и каштаны. У нас же можно посадить тополь, дуб и ясенелистный клен", - рассуждает эколог. Напомним, в 2014 году московские власти планируют также озеленить тротуары вокруг Садового кольца.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская