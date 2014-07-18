На ТТК скорость снизят до 60 км в час, а съезды отделят барьерами

На ТТК снизят скорость и установят барьеры

ГИБДД предварительно поддержала инициативу по снижению скорости до 60 км в час на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК). При этом съезды с ТТК на другие магистрали хотят отделить делинеаторами, чтобы водители не подрезали друг друга на повороте, рассказал M24.ru заместитель руководителя ЦОДД Александр Поляков.

По словам Полякова, снижение скорости на ТТК необходимо, чтобы организовать на магистрали дополнительную полосу. "Сейчас на некоторых участках ТТК четыре полосы по 4,5 метра, если мы сделаем ширину 3,5 метра, то появится возможность сделать еще одну, дополнительную полосу для автомобилей, не "выделенку" для общественного транспорта, - объяснил собеседник M24.ru. – Для этого нам нужно снизить скоростной режим до 60 км в час, но в целом скорость движения машин на ТТК вырастет из-за увеличения количества полос".

При этом ЦОДД планирует разграничить потоки на ТТК с помощью специальных барьерных ограждений. Они отделят съезды с кольца на другие магистрали. "Сейчас есть автомобилисты, которые перестраиваются в поворот с третьего – четвертого ряда, подрезая других участников движения, - пояснил Александр Поляков. – Ограждения помогут пресечь такие случаи".

Собеседник M24.ru добавил, что барьеры от лихачей появятся на ТТК после окончания разработки комплексной схемы организации движения. Что касается снижения скоростного режима, сроки его введения пока точно не известны.

Напомним, тендер на создание комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) уже объявлен. Согласно конкурсной документации, схема будет создана до 15 декабря 2014 года и охватит 730 улиц в границах Третьего транспортного кольца и само ТТК, 448 объектов в пределах Садового кольца и Садовое кольцо, а также 45 вылетных магистралей и МКАД. На разработку КСОДД будет потрачено около 475 млн рублей.

Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов сказал M24.ru, что участок Третьего транспортного кольца, где разрешена скорость 80 км в час, еще нужно проанализировать на аварийность, прежде чем принимать окончательное решение. "Принимать решение в любом случае будет мэрия, - отметил он. – А мы оценим его правильность после того, как выслушаем обоснование".



Координатор проекта гражданских активистов "Движение" Андрей Филин напомнил, что сегодня скорость 80 км в час на ТТК разрешена везде, кроме участка от Ленинградского проспекта до Рижской эстакады. По словам Филина, прежде чем сужать полосы на ТТК, необходимо провести эксперимент на дороге с менее интенсивным движением. "В Минске, например, в центре города к чемпионату мира по хоккею сузили полосы и увеличили их количество. Но там движение намного спокойнее, чем в Москве. К тому же, о сужении полос заранее предупреждают знаки и разметка", - пояснил Андрей Филин. По словам эксперта, нашим агрессивным водителям будет сложно привыкнуть к таким нововведениям. Он выразил опасение, что машины начнут занимать по 1,5 полосы, автобусы, если они едут рядом с грузовиками, тоже могут не вписаться в более узкие полосы.

При этом эксперт поддержал идею поставить на съездах делинеаторы, чтобы не дать лихачам поворачивать с третьего – четвертого ряда. "Это хорошая практика, правда, нужно проанализировать, где возможно ее ввести, - отметил Филин. – Например, при съезде с ТТК на Нижегородскую улицу стоит вечная пробка, если автомобилисты будут поворачивать из одного ряда, она растянется на 2,5 км. Конечно, стоило бы расширять съезды на ТТК, убирать "бутылочные горлышки", делать дополнительные поворотные полосы, но не везде это возможно".

По словам зампреда Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкина, с учетом того, что автомобилистов не штрафуют за превышение скорости менее чем на 20 км в час, они все равно смогут ездить 79 км в час, даже если скоростной режим снизится до 60 км. "Зато пропускная способность дороги улучшится за счет дополнительной полосы", - подчеркнул он.

Эксперт согласен, однако, что о сужении полос и делинеаторах нужно предупреждать водителей заранее с помощью знаков, разметки, электронных табло.

Напомним, власти сейчас активно занимаются пересмотром скоростного режима в городе. Так, на Бульварном кольце скорость могут снизить до 40 км в час, а на Садовом - до 50 км. Что касается делинеаторов, их планировалось устанавливать на выделенных полосах для общественного транспорта, однако потом от этой идеи отказались.

Марина Курганская, Маргарита Верховская